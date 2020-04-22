【有片】太过分了！一个国家电视台竟然在新闻里这样编排BTS和IU，粉丝气炸刷屏要求道歉

韩国三大台之一的MBC电视台因合成照点燃了防弹少年团和IU的粉丝的怒火，双方粉丝要求电视台道歉。
日前，MBC新闻里报导了关於「Deepfake」的内容，「Deepfake」是一种人工智慧基础的人物图像合成技术，俗称「换脸」。 有网友将防弹少年团成员和成龙的脸进行合成，还把Robert Downey Jr.的脸合成到了IU脸上，MBC在毫无马赛克处理的情况下就将相关画面放到了新闻中。 接著，新闻里又指出该换脸技术多被用来制作淫秽片，韩国娱乐圈内就有100多名明星中招。
新闻播出后就引来大批ARMY和IU粉丝的不满，ARMY们甚至将「MBC_合成_道歉」刷上SNS韩国趋势第一进行抗议。 而前不久爆出的「N号房」中也有不法分子利用换脸技术传播淫秽片，使得不少普通女性都中招。 在这一敏感时期，MBC不仅不以此为戒，却大喇喇地直接公开相关图片，这是对艺人们的二次伤害，也难怪会引得粉丝震怒。 作为国家官方电视台把和新闻报导主题丝毫没有关系的艺人照片配在新闻里，这一做法实在有失水准。
「图：MBC截图」
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