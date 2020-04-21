嘉熙疫情期间出国避难一句「这里很安全」惹众怒！网民：自私自利

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新型冠状肺炎（武汉肺炎／COVID-19）在韩国爆发期间，有明星伸出援手捐款捐物获得大批赞美，也有人因「出国避难」被骂上热搜。

说的就是前After School成员嘉熙，她在个人IG上的一则则留言引得全韩国人民不痛快。3月25日，当肺炎疫情席卷韩国，事态越来越严重时，嘉熙在IG上发布了一张未戴口罩、与儿子在海边玩耍的照片。 当时按照嘉熙的说法是因担心雾霾而去了巴厘岛度假，她还在IG上表示：「巴厘岛和韩国不一样，很安全。 不过这里感觉也会慢慢变严重，而且检查起来也很困难，如果真的得病的话都不能出境，不就之后我们就会返回韩国。」这则PO文即刻就成为了众矢之的，民众们指责嘉熙根本就是为躲避疫情而出国，当韩国国内因防疫措施得妥当，而且疫情得到有效控制时，原本「出逃」的她此时又想到了韩国的好处想要回国，根本就是自私自利。 虽然事后嘉熙两次发文道歉，但依旧没能熄灭民众们的怒火。



嘉熙所属经纪公司透露：「嘉熙已於3月31日返回韩国，虽然她定了3月23日的机票，但因当地原因改签为31日。 一回到韩国她就主动接受了核酸检查，结果呈阴性。 但为了以防万一，他们一家在位於首尔周边人烟稀少的家里进行2周的居家隔离。 对於日前引发的争议，嘉熙正在自我反省中。 」

疫情期间，多数人都能遵守政府和专家给出的不出门、不聚众的要求，乖乖宅在家里。 但嘉熙就以雾霾为由，出国度假，虽然身为普通人为自己生命健康著想暂离高危区是人之常情，但公开了还晒照那就是另一码事了，毕竟她在奢侈享受生活的时候，很多人都在辛苦付出，这样鲜明的对比确实让人喜欢不起来。

「图：嘉熙IG」

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