《胡同餐馆》店家解决卫生状况后又有新问题！老板不想删减菜品，白种元：「意思是让我教你们？」
综艺 2020年4月16日 星期四14:11 Yuan
《白种元的胡同餐馆》在上个月25日开始播放军浦站前市场篇，烧烤鸡＆辣牛皱胃、市场猪脚、炒年糕＆啤酒三家店出演。
当中，烧烤鸡＆辣牛皱胃店的老板娘在制作料理时，拿出来的锅子竟然沾满了酱料（没洗），机器上、厨房各角落都是陈年油垢。也让白种元说：「老板说真的...马上停止营业吧！先从整理开始吧，这样下去会出大事的。」是《胡同餐馆》播出两年多的期间中，历代最糟糕的卫生状况。
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之后店家花了两个多礼拜打扫，变了新的面貌，白种元才开始试主要菜品（烧烤鸡＆辣牛皱胃），并教了老板娘作法，给了解决的方案，离开前也不断强调卫生。
这时...老板：「菜品减少和....」白种元：「菜品在我看来的话，这个...如果想专门做烧烤类的话，原味炸鸡是不是该去掉了啊？」老板：「原味炸鸡有一定数量的打包顾客，原味炸鸡卖得不错，住在这附近的人都是点原味炸鸡。」
白种元：「现在你还要做烧烤鸡的情况下，要怎么做原味炸鸡啊？你觉得能做得来吗？」老板：「但是有客人会点嘛...所以不知道该不该做，而且这里又是市场，客人不是很多，一天哪怕只卖几只也好。」老板又补上：「因为现在只教我们做烧烤...」白种元：「意思是让我教你们做原味炸鸡吗？」老板：「很想学一个能够快速做好的方法。」
在播出后也引发不少观众讨论，预告中老板和老板娘对於菜品似乎又有不同的意见，最后会是如何解决呢？
（图：SBS）
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