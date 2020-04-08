新剧《上司实习生》公开朴海镇&金应洙等「四大主演」的全新人物剧照！

这部五月新剧不能错过啊～！人气演员朴海镇、金应洙、韩智恩、朴基雄等人全新组合的职场喜剧，大家期不期待呢？
MBC 全新水木剧《上司实习生》（꼰대인턴／另译：老伯实习生）公开了四位主角的人物剧照，全新形象与组合也让网友们对这出新剧有了更多好奇。
《上司实习生》讲述的是好不容易进入公司的职员，因为最糟糕的部长而差点被迫离职，却最终让原来的上司成为自己的部下的痛快复仇喜剧，这种「逆转甲乙关系」的职场剧也让人非常期待。
▼金应洙饰演的「李万植」曾是行销组组长，因犯了严重错误，被降为行销组的老年实习生。
▼朴海镇饰演原本是市场组实习生「贾烈灿」，在进入公司后，就遇见了顽固的老头子上司而过得十分辛苦，但仍咬牙拼命工作、展现惊人的企划能力，最后一路爬上在公司中实际掌权的行销经营组长之位。
▼韩智恩饰演行销组的实习生「李泰莉」，虽然是顺从组织的类型，但感情起伏却很严重，有时候像是要一辈子在公司工作般努力，有时候却会突然走歪，让人不知所措。（曾主演过《浪漫的体质》，换了造型很不一样啊～）
▼朴基雄饰演会长的独生子「南宫俊秀」，俊秀食品的代表，是个没有父亲允许就什么都无法做的傀儡社长，虽然他对身边的所有事情都不关心，却唯独对男主贾烈灿展露出他的野心，偶而又会露出松懈的一面。
新剧《上司实习生》由《Kill It》的南成宇导演和申素拉编剧合作，预计在五月份播出，接档《那个男人的记忆法》。
（图：官方剧照）
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