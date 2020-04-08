韩国文体部回应BTS防弹少年团V的宅家Challenge：「机智的宅家应援」！

韩国文体部回应BTS防弹少年团V的宅家Challenge：「机智的宅家应援」！

明星   2020年4月8日   星期三09:15   choyoung  

不得不说，小编第一次看V这影片时，心中默念了多句：这孩子真的太可爱～

日前，BTS防弹少年团成员V（金泰亨）通过官方Twitter上传了一段影片及留言说：「如果大家觉得无聊，请试试跟电视机聊天〜」跟Tag上「#宅家Challenge」。

在影片中V一身居定悠闲打扮，跟著电视上的歌手唱歌及跳舞，可爱度真的满分！

其后韩国文化体育观光部（简称为文体部）通过官方Twitter转发这影片，及留言：「BTS V上传的#宅家Challenge！大家都怎么享受宅家生活呢？文体部会以丰富多样的Contents应援机智的宅文化生活！」据悉近日为应对武汉肺炎（新型冠状肺炎）影响，文体部进行了名为「机智的宅文化生活」运动，而V参与了这项运动，及展现了良好的影响力。

而V日前更再次获得，媒体Starmometer发起的「亚洲最具魅力男明星投票」投票中的第一位！他更是继2018年、2019年之后首次连续3年获得1位，登上「荣誉殿堂」。

（图源：BTS Official Facebook；截图：Twitter）

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