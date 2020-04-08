韩国文体部回应BTS防弹少年团V的宅家Challenge：「机智的宅家应援」！

不得不说，小编第一次看V这影片时，心中默念了多句：这孩子真的太可爱～
日前，BTS防弹少年团成员V（金泰亨）通过官方Twitter上传了一段影片及留言说：「如果大家觉得无聊，请试试跟电视机聊天〜」跟Tag上「#宅家Challenge」。
여러분 심심하면 티비와 대화하세요~#집콕챌린지 pic.twitter.com/ZcboiW4Bnj— 방탄소년단 (@BTS_twt) April 5, 2020
在影片中V一身居定悠闲打扮，跟著电视上的歌手唱歌及跳舞，可爱度真的满分！
아니 태형이 어떻게 이런 귀여운 생각을 했지 증맬ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㅋ넘 사랑스러워 pic.twitter.com/8jwWnMwJXN— 휘뚜루마뚜루(@_nojam_nolife) April 5, 2020
其后韩国文化体育观光部（简称为文体部）通过官方Twitter转发这影片，及留言：「BTS V上传的#宅家Challenge！大家都怎么享受宅家生活呢？文体部会以丰富多样的Contents应援机智的宅文化生活！」据悉近日为应对武汉肺炎（新型冠状肺炎）影响，文体部进行了名为「机智的宅文化生活」运动，而V参与了这项运动，及展现了良好的影响力。
而V日前更再次获得，媒体Starmometer发起的「亚洲最具魅力男明星投票」投票中的第一位！他更是继2018年、2019年之后首次连续3年获得1位，登上「荣誉殿堂」。
（图源：BTS Official Facebook；截图：Twitter）
choyoung@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究