《Running Man》被成员们选为「恶魔」担当的人居然是他！？XD
综艺 2020年4月7日 星期二12:05 MiJimin
HAHA 说：「他在镜头外真的是天使，但在《Running Man》里就没办法了…。」大家心中的【天使】与【恶魔】成员分别是谁呢～？
前天播出的 SBS 热门综艺节目《Running Man》（4月5日EP.497）中，第二部播出了新一期的节目，要RM成员们选出谁是大家心目中的【天使】与【恶魔】成员，某人则因为人气太高，被大家视为【恶魔成员】的最佳代表人物。
大家一看到刘在锡走到自己的投票区后，都纷纷握手恭喜，彷佛已经当选了第一名的【恶魔成员】，大家也急忙跑去投票，相当踊跃。
▼轮到HAHA投票时，他说：「因为哥在镜头外真的是天使，但在《Running Man》里就没办法了…。」立刻投了两张恶魔票给刘在锡。
▼看到大势已定，刘在锡默默享受著春天来临的好天气～：「正是适合当恶魔的日子呢～。」
▼公布结果时，无悬念的刘在锡确定是【恶魔】了，那其他的恶魔成员又会是谁呢？
下一期节目来宾请来了热门韩剧《梨泰院Class》安普贤、李周映，以及宋镇宇、池易洙等演员出演，预告请按此看这篇文章。
（图：爱奇艺）
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