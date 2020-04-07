好消息～男神「苏志燮」与女主播赵银政，在今天登记结婚！婚礼将低调进行

【官方发文】恭喜～～～希望苏志燮能一直幸福下去！
苏志燮在2018年宣传电影时，结识了赵银政（赵恩静）主播，在2019年5月恋情曝光，苏志燮也透过官方表明，当时两人已交往了约一年的时间。
而就在今天，苏志燮透过经纪公司 51K 宣布，将与小他17岁的女友结婚，也在4月7日完成了登记，也希望大家献上祝福。
【经纪公司官方发文】
大家好，这里是 51K。
近日有关於我们公司旗下演员苏志燮，开心且值得祝福的消息在此传达给大家。
苏志燮遇到了珍贵的缘份，并结下了百年契约。
在去年2019年承认恋情的两人，基於对彼此的信赖与爱，决定选择彼此成为一辈子的伴侣。并在今天，4月7日，登记结为合法夫妻。
我们尊重想把人生中最重要，也最幸福的瞬间悄悄藏在心里的苏志燮和赵恩静的想法，婚礼将只招待直系亲属低调的举行。
同时因为所有人都在经历艰难的时期，想多少为大家带来慰藉，代替婚礼，捐款了5000万韩元，为教育设备不足的儿童们，提供平板电脑和手机。
真心感谢喜爱并支持苏志燮的所有人，同时，也希望大家能体谅其配偶是圈外人，因此无法公开结婚的相关细节，敬请见谅。
希望大家能为即将踏上人生新起点的两位送上祝福。
苏志燮今后也将作为演员，以更好的发展来回报大家。
恭喜大叔～～～！
（图：官方）
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