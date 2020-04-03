《The King：永远的君主》金高银跆拳道服剧照公开
韩剧 2020年4月3日 星期五16:19 Erin
SBS新金土电视剧《The King：永远的君主》新剧照再公开，本次公开的是剧中饰演女主角郑太乙的金高银穿上跆拳道服的剧照。
金高银在《The King：永远的君主》剧中，不是童话故事中的美丽公主，却是沉醉於成为强悍的警察，她是已经有六年经历的韩国重案组刑警郑太乙。她自从梦想成为警察，就下定决心「背下世界上所有解不开的数学问题」，这样的文科女孩竟然奇迹般地考上了警察。
不过虽然身为重案组刑警，这组在樱花下的道服少女剧照，更受到大家的喜爱。这是剧中郑太乙回想自己高中时期的画面，留著一头长长黑直发的她，穿著跆拳道服坐在窗台，以樱花为背景看来格外清纯。时而抬头看著窗外微笑，时而悠闲看著书，与现在重案组的她有著180度大反转。
这画面是在去年10月於忠清北道忠州的某村庄进行拍摄，也是工作人员首次在现场遇见金高银的日子，她以开朗的神情向每一个人打招呼，在现场也充满精力，让一同拍摄的工作人员们都感染到她的正能量。制作公司表示：「金高银为了专心投入表现郑太乙这个角色，连小细节都不放过，是相当努力做功课的演员。请大家期待《The King：永远的君主》展现多样化的金高银魅力。」
SBS《The King：永远的君主》将於4月17日晚间10点首播。《The King：永远的君主》描述为了关闭次元的门，理科型的大韩帝国皇帝李衮，遇见了想守护某些人的生活与爱情及人身安全的文科型女刑警郑太乙，如何展开超越次元的爱恋。
照片：SBS
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