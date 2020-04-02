不老女神回来了！张娜拉展现干练短发，新剧化身不婚主义的育儿记者～

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张娜拉在新剧《Oh My Baby》的短发造型，也太可爱了吧～～～！（左边照片很成熟，右边又很年轻，惊！）

tvN 公开了全新水木剧《Oh My Baby》（每周三、四播出）的女主角剧照，由张娜拉、高俊、朴秉恩、郑干柱等人携手主演，张娜拉多变的造型也引发讨论。

《Oh My Baby》讲述一个不想结婚只想生孩子的39岁单身女，和成为她「借种」目标的三个男人之间的浪漫喜剧故事。



▼张娜拉饰演育儿杂志《The Baby》的首席记者「张夏莉」，拥有15年资历的编辑部第二把交椅，资深却还未成为主编，也很难转职，虽然找到了朝思暮想的丈夫人选，却依旧单身了10年，正当她准备放弃爱情时，却同时出现了三个男子向她靠近…。



首张公开的人物海报上，张夏莉的无名指戴上了婴儿奶嘴，也展现了这个角色的决心，究竟这出剧的最后，她会不会结婚呢～？小编更好奇她能否成功借种？还有借种过程引发的趣事也很期待。XDDD



三位男主角，分别是…

▼单身主义摄影师「韩义尚／高俊 饰」



▼聪明多金的小儿科医生「尹在英／朴秉恩 饰」



▼女主职场的新进员工「崔江／郑干柱 饰」。



新剧《Oh My Baby》由《Voice3》南基勋导演，与《魔女宝鉴》卢善才编剧合作，预计在5月首播，接档《Memorist》（超能警探）。

（图：官方剧照）

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