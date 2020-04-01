IU买了车、还拿到驾照！首次试乘还载著爸爸，结果竟然是...连宋慧乔、朴帅眉都被骗啦！
明星 2020年4月1日 星期三13:38 Yuan
1日，《IU TV》公开了一段名为「IU愤怒的首次试乘」的影片！
影片中，一开始IU就说道：「今天～我要去试乘，我买了一辆车...终於拿到驾照了，28年后！终於在我30岁之前有了驾照，见证这历史性的时刻，我邀请了《IU TV》在这里，让大家看看我开车的样子。」
而IU和爸爸进行了第一次试乘，不熟习的驾驶实力让人看了都很紧张，她甚至还说：「老是搞混油门或煞车。」最后更展现了停车实力。但...事实上是IU的爸爸在驾驶，IU是坐在副驾驶上用假的方向盘假装在驾驶，左右翻转的剪辑让IU看起来真的像是在开车啦！
宋慧乔也留言祈祷和玫瑰表情符号，网友也猜是这个意为「小心开车！」而朴帅眉原本留了一个赞的表情符号，之后又回复：「啊...上当了。」
为了拍摄这个影片，IU还请化妆师换了痣的方向，真的非常认真，不少粉丝看完也表示：「我真的被骗了」、「和爸爸一搭一唱真的太好笑」、「演员：李知恩」、「一开始还很激动，结果后来发现是愚人节」、「爸爸演技也好好」、「竟然还嘲笑弟弟不会倒车」等等！
（图：Youtube@이지금 [IU Official]、IG@dlwlrma）
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