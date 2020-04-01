李姃垠腰缠褡裢内藏秘密？！无名期生活拮据幸亏3大男神出手相帮

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李姃垠，凭藉电影《寄生上流》一夜爆红让所有观众记住了她，殊不知在成名之前她度过了28年的无名期。

李姃垠有一个习惯，就是随身带著「缠带」（褡裢，可以把钱或物品裹起来缠在身上的长口袋）。 据演员车华妍透露，当年李姃垠还是话剧演员时生活贫困，不得不像同事们借钱度日，而她每次都把借钱人的名字记在缠带上，就是为了万一哪天自己客死他乡时能够让父母知道这些人曾帮助过自己， 能够向他们转达谢意。



其实李姃垠也曾在其他节目里透露过自己无名时期的拮据生活，出道后的这28年来她的生活过得并不好，参演话剧时1年只有20万（韩币，下同）的收入。 为了维持正常的生活，也为了支援演戏的梦想，演话剧之外，李姃垠靠打工贴补家用。 雪上加霜的是2000年，李姃垠惨遭经济重创，有话剧制作人捐款逃跑，她不得不自掏腰包填补漏洞。

走投无路的李姃垠只好打电话给申河均、禹贤和池珍熙，向他们借钱，没想到3人都爽快地一口答应，当时总共借了5000万，「原本心想只要我认真赚钱就还得起了吧，但就像《寄生上流》的故事一样‘计画永远改不上变化’，一直过了13年才全部还清。 」



听了这个故事的网民们不仅纷纷称李姃垠「人品好」、「懂得感恩」，更多的是夸赞申河均三人「够义气」。

「图：《山茶花开时》、《熙烈的对话》」

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