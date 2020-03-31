《Hi Bye, Mama!》「瑞雨」竟然是小男生！现实里妈妈为此被骂惨：男扮女装会让他性别混乱

《Hi Bye, Mama!》正在火热播出中，除了感人的母女情、夫妻情之外，扮演女主角金泰希女儿的小童星软萌可爱的模样也让人看了直呼「好想生个女儿」。
然而，每次出场都萌化一众姨母心，笑起来超治愈的女儿「瑞雨」竟然不是小女孩，而是货真价实的小男生，名叫徐宇珍，这次演戏完全就是男扮女装。 可是他穿上女生的衣服毫无违和感啊，难怪连观众们都被「骗了」。
话说，韩国童星那么多，为什么偏偏让一个小男生来穿裙子扎小辫演女生呢？ 甚至连宇珍的妈妈都因为这件事被骂上了热搜，被指为挣钱不管孩子性别，根本就是在混淆孩子的性别意识
感到很委屈的妈妈通过个人IG吐露心声，称：「我家宇珍是个知道现在在干什么，为什么会演瑞雨，为什么会变成女孩子，理解能力非常好的聪明孩子。 当初我们并不是因为自己的野心去试镜，接到出演女孩提案的时候我们也事先问了宇珍的意见，他很爽快地答应了，还说一定会演好。 了解这孩子的人都知道，说担心他会性别混乱的人根本就是您管得太多了，比起’可爱’、’真好看’这些称赞他更喜欢‘上男子里的上男子’、‘太帅了’、‘真是个上男子’。 有些人说话不好听，但请不要光看表面就带有偏见或是再传那些流言蜚语。 我比任何人都了解、珍惜、爱护我的孩子。 这只是个人见解的差异，那些看到人家反串饰演女童就过度批评的人是不是也该反思一下。 」
其实徐宇珍出演瑞雨真正的原因和金泰希有关。 制片组曾透露徐宇珍和金泰希小时候非常像，而剧中扮演的还是车宥利（金泰希剧中角色名）的女儿，因此制作组才决定让徐宇珍男扮女装，希望让观众们更有代入感。
「图：《Hi Bye，Mama!》」
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