10位艺人PO文要求严惩「N号房」罪犯：「恶魔戴著人的面具！」
生活 2020年3月29日 星期日09:00 Sani
近日「N号房」事件引起韩国社会广泛关注，很多艺人也站出来要求对嫌犯严惩不贷。
Girl's Day惠利：「不止是愤怒，已经感到恐怖。 一定要进行严厉惩罚。 」
Don Spike：「把他人的痛苦当做赚钱手段的、不像人的垃圾，我不想在不知道其身份的状况下混在一起生活。 」
朴宝英：「有年轻的朋友遭受了难以言说的残酷虐待。 请大家一起参加请愿。 」
EXO伯贤、灿烈：「请处罚加害者n号房博士以及所有会员。 」
孙淡妃：「进入那些房间的你们全都是杀人者。 」
VIXX Ravi：「不想让我爱的人生活在这样可怕的世界里。 」
玉珠铉：「对儿童进行性剥削来赚钱的蟑螂如此之多，是因为没有可以彻底清除蟑螂的法律。 」
DinDin：「恶魔带著人的面具生活。 一定要罪有应得。 」
郑丽媛：「请调查所有和N号房有关的人，没有人有权践踏他人的尊严和价值。 」
（图源：KSD，SM，CREATIVE GROUPing，各艺人IG）
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