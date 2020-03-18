《花样年华》将接档《Hi Bye, Mama!》於下月（4月）18日首播！官方公开刘智泰、李宝英、朴珍荣、全少妮剧照 SUHO首张SOLO迷你专辑《Self-Portrait》主打曲为《Let's Love》！了解背后故事更有「带入感」 KARA 迟来的荣耀⋯⋯〈STEP〉MV 破亿！ 七人 VICTON 获出道后首冠 「很想赶快和 ALICE 见面」！ 《星期五星期五晚上》（全11集）将於本月（3月）27日播出最后一集（导演版）！ NU'EST跟Seventeen成为同学：一同入学汉阳大学未来人才教育院！ WINNER 惊喜连发 先行曲、正规专辑近日来袭！ 《The King：永远的君主》禹棹焕剧照：饰演「皇帝」李敏镐之警卫员 墨镜＋西装、酷劲有型 想试吃！从朴敏英、秀英到金多美、李珠英剧中吃的紫色果冻！ 太迷惑了！照片里的女生是少女时代太妍还是Red Velvet Irene？ TWICE志效超级护友！金世正陷低谷时带她出游：不要一个人待著，我们去旅行吧♥ 半半炸鸡都点不到想吃的口味？桥村炸鸡新推出Honey X Red 这对是不是可以期待一下？金赛纶&姜澯熙青梅竹马一起长大：我比你大，快叫欧巴！我不要！ 《超人回来了》刺激情节引争议：姜好目睹父亲Gary被击倒「昏迷」，瞬间焦急大哭！ 《Happy Together》要停了！ 4月2日播出最后一期 要求CHEN退团的巴士广告竟是违法？！始兴市：「未经许可，已命令撤除」

韩网又传开了，照片里的女生到底是谁？

就是这张照片了，女生侧身站著，用头发遮住半边脸，戴著浅色美瞳，神情很是妩媚。 PO主提问：「这到底是太妍还是Irene」呢？



说实话，猛一看小编也很疑惑，很像Irene但又有太妍的影子。还有人说是请夏、Heize！！ 她们也确实有照片中那种「猫」相。



其实照片的主人公是Red Velvet的队长Irene啦！



为什么半遮面的照片会引爆热议呢，其实是SM娱乐选人时都有他们偏好的长相啦。 比如说SM对於女生的长相就偏向於「西瓜相수박상」。「西瓜相」是「수만이가 박수칠 상」的缩写，表示「李秀满社长看了都会拍手（称赞）的面相」。 太妍和Irene就是这一种哦，无论是整体气质，还是脸型和眼睛都超级像，而且Irene也曾被称作「小太妍」，也难怪会让大家分不清啦。当然真爱粉们一定是一眼就能看出自家本命的啦~

「图：太妍IG、Irene IG」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻