太迷惑了！照片里的女生是少女时代太妍还是Red Velvet Irene？
明星 2020年3月18日 星期三09:15 Rui
韩网又传开了，照片里的女生到底是谁？
就是这张照片了，女生侧身站著，用头发遮住半边脸，戴著浅色美瞳，神情很是妩媚。 PO主提问：「这到底是太妍还是Irene」呢？
说实话，猛一看小编也很疑惑，很像Irene但又有太妍的影子。还有人说是请夏、Heize！！ 她们也确实有照片中那种「猫」相。
其实照片的主人公是Red Velvet的队长Irene啦！
为什么半遮面的照片会引爆热议呢，其实是SM娱乐选人时都有他们偏好的长相啦。 比如说SM对於女生的长相就偏向於「西瓜相수박상」。「西瓜相」是「수만이가 박수칠 상」的缩写，表示「李秀满社长看了都会拍手（称赞）的面相」。 太妍和Irene就是这一种哦，无论是整体气质，还是脸型和眼睛都超级像，而且Irene也曾被称作「小太妍」，也难怪会让大家分不清啦。当然真爱粉们一定是一眼就能看出自家本命的啦~
「图：太妍IG、Irene IG」
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