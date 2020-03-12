李敏镐、金高银主演SBS新剧《The King：永远的君主》公开剧情版预告：「一起走吧！去我的世界」

4月一起去敏镐欧爸的世界～
SBS电视剧《The King：永远的君主》是关於平行世界的故事。讲述试图关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝李衮（李敏镐 饰），和文科型大韩民国刑警郑太乙（金高银 饰）展开跨越空间的合作，带来悸动与刺痛并存的幻想浪漫剧。
（延伸阅读：《The King：永远的君主》公开李敏镐、金高银、禹棹焕等人定装照和人物关系图！）
10日，公开了剧情版预告，画面真的很美，加上两人的化学反应，也让不少观众都已经非常期待。
金高银问道：「真的是从另一个世界来的吗？」李敏镐马上抱住了她，字幕也写著「超越1与0之间的距离」。之后换到了另一个场景，李敏镐骑著白马登场：「会在这里吗？我活下来的理由。」
金高银：「你看上去认识我的样子，但我并不认识你。」李敏镐：「就想我不存在这里一样，你也不存在我的世界之中。」金高银：「我到现在都还不相信地球是圆的人？」李敏镐：「一起走吧！去我的世界。」
另外，《The King：永远的君主》由《太阳的后裔》、《云画的月光》白尚勋导演执导；《太阳的后裔》、《阳光先生》、《鬼怪》金银淑编剧执笔，预计在4月播出。
Teaser from #TheKingEternalMonarch #LeeMinHo and #KimGoEun— ㅤً (@kdramasdiary) March 11, 2020
OMG! pic.twitter.com/n1WgvPKASL
（图：影片来源、SBS）
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