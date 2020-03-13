《合约友情》公开李新英、申承浩、金素慧三人海报！下月（4月）6日首播
韩剧 2020年3月13日 星期五10:43 JiaJia
在《爱的迫降》里饰演「帅气下士」的李新英，这次褪去军人装扮、换上学生制服，与申承浩、金素慧等人合作KBS新月火剧（周一、二）《合约友情》！
《合约友情》改编自同名网漫，描述对平凡生活感到疑问的少年昌雄，和独立背负生计的少年敦赫，两位高中生的故事。由《爱的迫降》李新英、《喜欢的话请响铃》&《18岁的瞬间》申承浩、I.O.I 金素慧等三位演艺圈新星主演。
李新英饰演「朴昌雄」，身高、体重、甚至成绩都是大韩民国平均水准的普通高中生。他将在剧中使用庆尚道方言，对每个声音和动作都注入角色的气息；申承浩饰演「许敦赫」，在高中生中作为「传说的拳头」而被推崇，他的犀利眼神和中低声音，与角色完全合拍。
金素慧则饰演「颜世允」，成绩第一、外貌第一和人气排名第一，同时也是昌雄的初恋。虽然外表看似一切完美，却拥有许多内心苦恼。另外，该部电视剧还有闵都凞、赵怡贤、吴熙俊、金元海、白智媛、张慧珍、金吝劝、金素罗、金道烷等人出演。
（图片来源：KBS）
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