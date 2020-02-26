《爱的迫降》里金正贤有多会演？这几场竟然都是即兴表演：嘴撕机票太帅了！

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《爱的迫降》男二号具胜俊，有多少人在他被编剧写死后想要寄刀片给编剧的？？

明明是一个帅气还痴情的男人，偏偏就要被写死，实在太让人心疼了。 金正贤也因为具胜俊这个角色火速翻红，最近的采访中他就透露了几场自己的即兴表演，每一幕都堪称经典。

首先来说说这个迷倒所有女粉丝的嘴撕机票戏，当时看的时候小编就觉得这是什么神仙男人，完美诠释了什么叫做放荡不羁，又坚定内敛，帅爆了。 金正贤就透露这场戏完全是自己设计的，因为剧本上只写著要撕机票而已，他也谦虚地表示导演拍摄角度拿捏精准，这才有了精彩一幕。



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具胜俊和女二徐丹这对也虐到哭啊。 为数不多的吻戏竟然也是金正贤的奇思妙想。



剧本要求徐丹先亲，徐智慧在彩排时就说「女生先浅浅亲一下，然后男生主动来吻才对啊。 」金正贤考虑到徐丹其实亲吻的经验并不多，而自己又是男生，女方先亲了之后，他又霸气捧脸深吻。



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这场气场全开的英雄救美射击场景也是金正贤的小设计，在拯救徐丹那场戏里所说的「在南边打过枪」的台词就是金正贤的即兴表演，而这一句话也是为了让徐丹安心，向她传递自己一定会救出她的决心。



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「图：《爱的迫降》、PANN」

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