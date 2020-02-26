韩国政府宣布今天起原则上【禁止口罩出口】确诊数已到 1146 例

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为全世界的人祈福... #新冠肺炎 #COVID19

随着 COVID-19（武汉肺炎）疫情在韩国社区扩散，口罩紧缺现象亦日益严重，昨天（25日）韩国食品医药品安全处处长李义卿便在早上举行记者会，表示「将从 26 日开始实行口罩及手消毒剂紧急供需调整新措施」

主要措施包括有，从 26 日的零时开始，原则上禁止口罩销售商的出口，而生产商的出口也限制在当天生产量的 10% 以内。



而韩国目前确诊数最新消息已来到了 1146 例 11 死。

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报导来源：http://news1.kr/articles/?3852882

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