韩国政府宣布今天起原则上【禁止口罩出口】确诊数已到 1146 例
明星 2020年2月26日 星期三09:50 钟乐伟
为全世界的人祈福... #新冠肺炎 #COVID19
随着 COVID-19（武汉肺炎）疫情在韩国社区扩散，口罩紧缺现象亦日益严重，昨天（25日）韩国食品医药品安全处处长李义卿便在早上举行记者会，表示「将从 26 日开始实行口罩及手消毒剂紧急供需调整新措施」
主要措施包括有，从 26 日的零时开始，原则上禁止口罩销售商的出口，而生产商的出口也限制在当天生产量的 10% 以内。
而韩国目前确诊数最新消息已来到了 1146 例 11 死。
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报导来源：http://news1.kr/articles/?3852882
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讓我們來看看五毛們的說法：
（噢！忘了，他們對人不對事）
1小时前
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醫護人員、口罩的聯想....所以為什麼港劇、台劇都不夠韓劇吸引，不是嗎？
20分前
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過年前到底有多少住在大陸的台灣人返回台灣過年，台灣有統計數據出來嗎？
26分前