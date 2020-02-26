只有防彈能超越防彈！BTS 在「紐約中央車站」表演新歌《ON》霸氣回歸 《愛的迫降》裡金正賢有多會演？這幾場竟然都是即興表演：嘴撕機票太帥了！ 韓國政府宣布今天起原則上【禁止口罩出口】確診數已到 1146 例 奶茶杯裡的棉花糖？Etude House 2020櫻花限定中的「櫻花粉撲」 安孝燮太會了！搭肩+摟腰合影：請問你還缺工作人員嗎？ 成東鎰女兒彬兒、律兒暴風成長...還記得《爸爸！我們去哪裡？》時期的她們嗎？ SF9路雲最新化妝品代言寫真公開！ 烏髮雪膚牛奶肌實在太迷人啦~ 「李秀滿的ATM」是什麼？SJ金希澈&銀赫直播途中聽到這個詞從震驚到爆笑XD

《愛的迫降》男二號具勝俊，有多少人在他被編劇寫死後想要寄刀片給編劇的？？

明明是一個帥氣還癡情的男人，偏偏就要被寫死，實在太讓人心疼了。 金正賢也因為具勝俊這個角色火速翻紅，最近的採訪中他就透露了幾場自己的即興表演，每一幕都堪稱經典。

首先來說說這個迷倒所有女粉絲的嘴撕機票戲，當時看的時候小編就覺得這是什麼神仙男人，完美詮釋了什麼叫做放蕩不羈，又堅定內斂，帥爆了。 金正賢就透露這場戲完全是自己設計的，因為劇本上只寫著要撕機票而已，他也謙虛地表示導演拍攝角度拿捏精準，這才有了精彩一幕。



via GIPHY

具勝俊和女二徐丹這對也虐到哭啊。 為數不多的吻戲竟然也是金正賢的奇思妙想。



劇本要求徐丹先親，徐智慧在彩排時就說「女生先淺淺親一下，然後男生主動來吻才對啊。 」金正賢考慮到徐丹其實親吻的經驗並不多，而自己又是男生，女方先親了之後，他又霸氣捧臉深吻。



via GIPHY

via GIPHY

這場氣場全開的英雄救美射擊場景也是金正賢的小設計，在拯救徐丹那場戲裡所說的「在南邊打過槍」的台詞就是金正賢的即興表演，而這一句話也是為了讓徐丹安心，向她傳遞自己一定會救出她的決心。



via GIPHY

「圖：《愛的迫降》、PANN」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞