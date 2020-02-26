《愛的迫降》裡金正賢有多會演？這幾場竟然都是即興表演：嘴撕機票太帥了！

《愛的迫降》男二號具勝俊，有多少人在他被編劇寫死後想要寄刀片給編劇的？？
明明是一個帥氣還癡情的男人，偏偏就要被寫死，實在太讓人心疼了。 金正賢也因為具勝俊這個角色火速翻紅，最近的採訪中他就透露了幾場自己的即興表演，每一幕都堪稱經典。
首先來說說這個迷倒所有女粉絲的嘴撕機票戲，當時看的時候小編就覺得這是什麼神仙男人，完美詮釋了什麼叫做放蕩不羈，又堅定內斂，帥爆了。 金正賢就透露這場戲完全是自己設計的，因為劇本上只寫著要撕機票而已，他也謙虛地表示導演拍攝角度拿捏精準，這才有了精彩一幕。
具勝俊和女二徐丹這對也虐到哭啊。 為數不多的吻戲竟然也是金正賢的奇思妙想。
劇本要求徐丹先親，徐智慧在彩排時就說「女生先淺淺親一下，然後男生主動來吻才對啊。 」金正賢考慮到徐丹其實親吻的經驗並不多，而自己又是男生，女方先親了之後，他又霸氣捧臉深吻。
這場氣場全開的英雄救美射擊場景也是金正賢的小設計，在拯救徐丹那場戲裡所說的「在南邊打過槍」的台詞就是金正賢的即興表演，而這一句話也是為了讓徐丹安心，向她傳遞自己一定會救出她的決心。
「圖：《愛的迫降》、PANN」
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