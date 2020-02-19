河正宇被曝非法滥用麻药，还冒用同是演员的弟弟身份？ 全面否认：是因面部疤痕接受治疗，绝对没滥用！

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日前韩国闹得沸沸扬扬的某一线电影演员冒用弟弟身份非法使用麻醉药的事件的主人公浮出水面，竟然是备受观众喜爱的河正宇。

此前，Channel A电视台爆料韩国检方调查首尔某整形医院非法注射麻醉药异丙酚一案时发现注射者中有某著名演员、经纪公司代表等多名娱乐圈人士， 他们常年到该整形医院非法注射麻药。 且涉案的知名演员每次都冒用他人身份，其中有几次还冒用了同样是演员的亲弟弟的身份。 该演员在过去的几年里一直在该整形医院接受非法注射，仅检方已确认的就多达十几次，

根据韩媒《Law Talk News》报导称，首尔中央地检重案部调查时发现了一名名叫「金圣勋」知名人士曾非法注射麻药，而「金圣勋」正是演员河正宇的本名。 当时他用弟弟金英勋预约并注射。



异丙酚又叫丙泊酚，是一种快速强效的全身麻醉剂，在韩国早就被定义为「毒品」，只允许合法医疗机构在手术时使用，并且需要严格控制每次的使用量。 在韩国娱乐圈早在10年前就流传著异丙酚的「功效」，谣传异丙酚「可消除疲劳，毫无危害」，因此有不少明星打擦边球偷偷注射。 消息公开后引起轩然大波。 多年前朴诗妍、玄英等女明星就因为滥用麻醉药遭调查，形象大跌。

对於这一爆料，河正宇方面澄清表示：「他一直因脸部疤痕而苦恼，2019年1月认识了一位有名的镭射疤痕治疗医院院长，院长积极地表示想帮助河正宇治疗皮肤疤痕。他接受手术的时间为2019年1月至9月，差不多10次左右，接受了高强度镭射手术。 在院长的判断下接受治疗时只施行了睡眠麻醉，绝对没有滥用任何药物。 河正宇在治疗上取得了一定的效果之后，在那一年秋天完成了治疗。」

「图：KSD、网络」

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