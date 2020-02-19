河正宇被曝非法濫用麻藥，還冒用同是演員的弟弟身份？ 全面否認：是因面部疤痕接受治療，絕對沒濫用！

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日前韓國鬧得沸沸揚揚的某一線電影演員冒用弟弟身份非法使用麻醉藥的事件的主人公浮出水面，竟然是備受觀眾喜愛的河正宇。

此前，Channel A電視台爆料韓國檢方調查首爾某整形醫院非法注射麻醉藥异丙酚一案時發現注射者中有某著名演員、經紀公司代表等多名娛樂圈人士， 他們常年到該整形醫院非法注射麻藥。 且涉案的知名演員每次都冒用他人身份，其中有幾次還冒用了同樣是演員的親弟弟的身份。 該演員在過去的幾年裡一直在該整形醫院接受非法注射，僅檢方已確認的就多達十幾次，

根據韓媒《Law Talk News》報導稱，首爾中央地檢重案部調查時發現了一名名叫「金聖勳」知名人士曾非法注射麻藥，而「金聖勳」正是演員河正宇的本名。 當時他用弟弟金英勳預約並注射。



異丙酚又叫丙泊酚，是一種快速強效的全身麻醉劑，在韓國早就被定義為「毒品」，只允許合法醫療機構在手術時使用，並且需要嚴格控制每次的使用量。 在韓國娛樂圈早在10年前就流傳著異丙酚的「功效」，謠傳異丙酚「可消除疲勞，毫無危害」，因此有不少明星打擦邊球偷偷注射。 消息公開後引起軒然大波。 多年前朴詩妍、玄英等女明星就因為濫用麻醉藥遭調查，形象大跌。

對於這一爆料，河正宇方面澄清表示：「他一直因臉部疤痕而苦惱，2019年1月認識了一位有名的鐳射疤痕治療醫院院長，院長積極地表示想幫助河正宇治療皮膚疤痕。他接受手術的時間為2019年1月至9月，差不多10次左右，接受了高強度鐳射手術。 在院長的判斷下接受治療時只施行了睡眠麻醉，絕對沒有濫用任何藥物。 河正宇在治療上取得了一定的效果之後，在那一年秋天完成了治療。」

「圖：KSD、網絡」

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