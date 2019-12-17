「心脏中枪原来是这个感觉！」AOA雪炫帅起来完胜所有男生XD
明星 2019年12月17日 星期二08:47 Rui
当雪炫玩起帅来，完胜所有男生啊！
前不久AOA举办粉丝会，雪炫再一次以西装亮相，这次的装扮不仅让所有人惊艳，更是让广大粉丝直呼受不了。 雪炫自出道以来就一直以身材闻名於K-POP圈，梨形身材加上健康肤色使得她很有辨识度，从刚出道的清纯造型改变后现在的飒爽Look，雪炫也更加性感有魅力，女神范十足。
这次的粉丝会上，雪炫以黑金色西装搭配长筒靴，内搭黑色透视衬衣，同色系内衣若隐若现，明明没有露肉，却无比性感。 再加上金色的单眼镜，蓝发，手持长枪，仿佛漫画里走出的神秘女枪手一般，性感又魅惑。
雪炫的好身材从来没有让人失望过，丰满有线条，该瘦的地方很瘦，该有肉的地方也有肉，标准的S形身材让人羡慕。 这次的西装并不是中规中矩的样式，略宽松的上衣配上黑色紧身裤，简约的设计不仅突显了雪炫的大长腿，又不失女人味。
披肩蓝发更是散发著神秘气息，没有了甜美可爱，反而有种酷酷的美，整个人自带霸气气质。
「图：PANN」
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