朴轸永意外撞脸「萨诺斯」！宣美告知他后，朴轸永回覆了自己的手指爱心图 XD
明星 2019年12月16日 星期一13:40 Yuan
日前，「JYP大家长」朴轸永以歌手身份回归。
他出演音乐节目，在《音乐银行》中接受采访时他表示：「Sana说问候要做的像爱豆一点才行，所以我想要挑战一下。」之后对著镜头做出了眨眼和手指爱心，这也成为韩国网友的最新人气表情包（笑）！
（延伸阅读：接受了TWICE Sana建议...在《音乐银行》做了「爱豆式」问侯的朴轸永：眨眼和手指爱心！）
与前老板关系很好的宣美，也看了朴轸永的舞台，更在IG限时动态发文表示：「总觉得像谁...」原来是《复仇者联盟3》及《复仇者联盟4》中的萨诺斯（Thanos），宣美还发了萨诺斯的照片给朴轸永。
结果...她从朴轸永那到了手指爱心的表情动图，宣美也疑惑发了三个？？？最后还回覆了萨诺斯的手比爱心给朴轸永 。这让不少网友表示：「小心又掉粉丝啊」、「太好笑了」、「两人感情真的很好呢」等等。
（图：IG@miyayeah）
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