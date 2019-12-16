朴軫永意外撞臉「薩諾斯」！宣美告知他後，朴軫永回覆了自己的手指愛心圖 XD
明星 2019年12月16日 星期一13:40 Yuan
日前，「JYP大家長」朴軫永以歌手身份回歸。
他出演音樂節目，在《音樂銀行》中接受採訪時他表示：「Sana說問候要做的像愛豆一點才行，所以我想要挑戰一下。」之後對著鏡頭做出了眨眼和手指愛心，這也成為韓國網友的最新人氣表情包（笑）！
（延伸閱讀：接受了TWICE Sana建議...在《音樂銀行》做了「愛豆式」問侯的朴軫永：眨眼和手指愛心！）
與前老闆關係很好的宣美，也看了朴軫永的舞台，更在IG限時動態發文表示：「總覺得像誰...」原來是《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4》中的薩諾斯（Thanos），宣美還發了薩諾斯的照片給朴軫永。
結果...她從朴軫永那到了手指愛心的表情動圖，宣美也疑惑發了三個？？？最後還回覆了薩諾斯的手比愛心給朴軫永 。這讓不少網友表示：「小心又掉粉絲啊」、「太好笑了」、「兩人感情真的很好呢」等等。
（圖：IG@miyayeah）
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