徐睿知有望出演 tvN 新剧《虽然是精神病但没关系》与男神金秀贤合作

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哦！意想不到的组合，能否擦出全新火花呢～！？

今早最新报导，演员徐睿知有望出演 tvN 新剧《虽然是神经病但没关系》的女主角，搭档金秀贤，两位都还在讨论出演的阶段。

《虽然是神经病但没关系》是一部拒绝爱情的男人和不懂爱情的女人，超越生死去爱，寻找遗失灵魂的奇幻爱情剧，讲述靠180万韩元的保健医疗人力工作活下去的精神病院男护工，和一名拥有反社会人格童话作家的故事。

▼金秀贤在剧中将饰演精神病院男护工，有著出众外貌与聪明的头脑，卓越的共感能力、耐力、瞬间爆发力、魅力、体力，和比他大八岁患有自闭症的哥哥一起生活。



▼徐睿知则预计饰演的有反社会人格障碍的人气儿童文学作家，在幼年时期习惯了孤独，长大成人后变成了极端的利己主义者。



本剧是由《男朋友》朴信宇导演，与《Jugglers》（超完美秘书）赵容编剧合作，预计在明年上半年播出。

（图自：官方／个人IG）

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