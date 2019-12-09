【有片】《新西游记7》罗PD帮成员们「接活动」！宋旻浩&曹圭贤担任正、副导演 成员们力求完美勤奋练舞
综艺 2019年12月9日 星期一11:36 JiaJia
原来《新西游记》系列已经变成「变装节目」了！（笑）虽然没有提前通知，但毕竟是与孩子们的约定，成员们欣然同意、前往表演。看到现场影片，真的觉得好欢乐啊～（羡慕当时在乐园里的人们QQ）
tvN综艺节目《新西游记7》於上周五晚间播出最新一集。为了万圣节庆典，游乐园邀请《新西游记》成员们变装、表演。作为工资，罗PD准备了豪华早餐。但准备时间只有几个小时，所以要抓紧时间练舞。宋旻浩担任舞蹈总负责人（学舞特快），曹圭贤则担任副导演（偶像经历14年）。大家都相当认真，迅速掌握到舞蹈的重点。当然，「僵尸舞」的部份是最容易的～
在出发前往乐园的1小时前，大家开始装扮、变身为「蓝精灵」。曹圭贤叹了一口气：「又要画成蓝色吗？」很是无奈的样子。神奇的是，成员们都好适合自己的角色！（尤其是殷志源的「厌厌」，超可爱XD）大家拍摄团体照后，终於要上战场了。
成员们都是「舞台体质」，当然很快就适应了庆典的气氛。认出花车上的蓝精灵是《新西游记》成员们后，路人们纷纷拍手叫好、连连称赞，赶快拿出手机拍摄，留下这特别的瞬间。
抵达广场，是时候展现练习的成果了！成员们在花车上嚷嚷著：「舞都忘光光了！」（实际上也是）但呈现出来的效果，依然欢乐。气氛相当高涨，相信无论是出演者或观众们，都留下深刻印象吧。
（图片、影片来源：tvN《新西游记7》）
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