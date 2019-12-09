韩国记者「杀死」艺人的方法：当年李孝利中招最惨！

笔就是记者的武器，能让人生也能让人死。
别看李孝利最近几年几乎是零负面消息，殊不知多年前她可能是全网黑黑得最惨的女明星之一，我们现在能在电视里看到淡定、开朗的李孝利，不得不佩服她的超强意志力，没有被恶评击倒。
事情发生在11年前，2008年的4月李孝利前往运动场观看棒球比赛，开球之前赛场上正在介绍比赛选手们，突然她察觉到周围有异样的眼光，当下就意识到是体育记者，对方只是确认了李孝利的脸之后就离开了。
李孝利坐在观众席上耐心等待著比赛的开始，当天的开球明星是韩国花样滑冰女王金妍儿。 看到金妍儿亮相，李孝利满脸笑容，兴奋表示自己还是第一次见金妍儿真人，说「她太可爱了，像个孩子，今天能不能投好」。
李孝利以为这只是一场平常的比赛，谁知没多久之后各大媒体上就出现了关於李孝利和金妍儿的虚假新闻，记者们将此事包装成「李孝利屈辱」、「开球被金妍儿挤走的李孝利」。 而相关新闻下方网民们的留言更是充满了恶意，「都30岁了还开什么球啊」、「你能跟年轻的金妍儿比吗」、「都过气了」等。
看了新闻的李孝利非常伤心，躲在被子里哭泣，一整晚都没有睡好，明明只是为了看棒球才去，竟然被歪曲成「开球屈辱」。 相反，记者们却借著这波操作赚得满钵。
「图：《COSMOPLITAN》、YouTube」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究