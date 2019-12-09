这哥哥要贴心到什么程度啊♥ 机场人多...担心弟弟邕圣佑走丢的姜河那暖心小举动！
综艺 2019年12月9日 星期一08:00 Rui
还记得年初播出的柳俊烈、李帝勋出演的真人旅行节目《Traveller》吗？ 评分颇高的这档节目迎来了第2季，邀请了人气相当高的三位男演员同行。
《山茶花开时》大家最爱的」龙植」姜河那，以及《浪漫的体质》中充满魅力的安宰弘，再加上《18岁的瞬间》中令人心疼的男主角邕圣佑，三人将前往阿根廷的心脏布宜诺斯艾利斯。 本次节目的灵感来自「格列佛游记」，预计旅行到南美大陆的最南端。
最近节目已经开拍，不时有路透照公开，三大型男的登场已经开始让人期待了。而有一张路透照让粉丝们看得十分激动，节目才刚开拍，我们就已经闻到了浓浓的兄弟情。 抵达机场的邕圣佑和姜河那周围挤满了粉丝，两人身上还背著大大的背包，几乎遮挡住了后方视线。 此时姜河那伸手牢牢抓住了弟弟的手腕，看来是担心人太多，而弟弟被挤丢吧。
姜河那真的就是行走的美谈制造机啊，无论何时何地都很体贴。
大哥安宰弘、二哥姜河那、三弟邕圣佑，敬请期待兄弟三人的阿根廷之旅吧！ 该节目将於2020年上半年开播。
「图：theqoo」
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