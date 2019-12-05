金在焕回归倒数一周 〈MOMENT〉首波概念照展现两极魅力！ 姜至奂因性暴力被判2年6个月有期徒刑 缓期3年 殿堂级的歌手时隔九年再合作！成始璄与 IU 合唱，12月9日将公开新歌～ [抢先看]《白头山：半岛浩劫》河正宇李炳宪强强联手 田慧振裴秀智大赞马东石 白色的暖暖包不可爱？那换个动物造型的暖暖包如何！？ 金希澈追星成功！终於和「老婆」同框了～官方追星太给力XD 《检察官内传》李善均&郑丽媛人物预告，不同性格的两人如何调解小孩吵架？ IU《HIGH CUT》写真采访：这是愿望成真的一年，所有努力都获得了回报！ 《SKY Castle》「秀韩」李有镇「男」大十八变，肉肉脸变小鲜肉后亲妈的反应是... 张圣圭真的给EXO当「一日经纪人」啦！跑前跑后态度超积极XD 郑俊英一日三餐式的偷拍恶行！性侵完女性几小时后笑眯眯现身粉丝会 「泡澡Line」崔宇植在线催更：朴叙俊你最近IG都没更新，真烦人XD

随著郑俊英、崔钟训等人轮奸案的宣判，这一案件也终於告一段落，两人分别被判有期徒刑6年和5年。

12月初，郑俊英事件的部分判决书被公开，记录了详细的拍摄日期、实际情景、次数等，内容无一不在证明他就像玩游戏一样享受著偷拍。KBS掌握的这份郑俊英一伙"集体性暴行"等案件判决书共67页，从2015年11月到2016年6月，郑俊英向熟人传播含有女性身体部位的照片或影像的次数达到了13次。他的偷拍内容被散播到了5个群聊和3个个人聊天室中， 共有14人接受过非法摄影物。



** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

以下为判决书部分内容：

△ 2015年11月 / 首尔江南某娱乐酒吧 / 摸受害人A某身体特定部位的影像(当事人同意拍摄，但不同意散布) / 同一天淩晨0点24分 / 龙俊亨（歌手）

△ 2015年11月 / 首尔江南某娱乐酒吧 / 受害者A某身体特定部位的照片(同意拍摄,但未同意散布) / 金某（郑俊英一起被起诉，判处5年有期徒刑）

※ 同一张照片於当天下午2时15分共用到有金某、崔钟训(歌手，与郑俊英一起被起诉，判处5年有期徒刑)、权某(与郑俊英一起被起诉，判处5年有期徒刑)、朴某、许某（与郑俊英一起被起诉，判处有期徒刑8个月缓刑2年）等所在的KAKAO TALK群体聊天室内

△ 2015年11月 / 首尔江南某娱乐酒吧 / 受害者A某身体特定部位的照片(同意拍摄但未同意散布) / 同一天下午2点15分 / 金某、崔钟勋、权某、朴某、许某集体聊天室

△ 2015年12月 / 郑俊英家 / 受害者背影照片(未经同意拍摄) / 2016年12月1日淩晨3点35分 / 金某

△ 2015年12月 / 郑俊英家 / 受害者C照片(未经同意拍摄) / 2015年12月9日下午2点51分 / 金某



△ 2015年12月 / 台湾某酒店 / 郑俊英与受害者D某性关系影像（未经同意） / 2015年12月11日淩晨2点6分 / 李升炫（歌手胜利）、刘仁锡（YURI公司代表）、金某、崔钟训、权某、朴某、许某聊天室

△ 2016年2月 / 首尔江南区 / 郑俊英与受害者E性行为影像（未经同意）/ 2016年2月28日淩晨1点7分 / 李宗泫（歌手）

△ 2016年4月 / 场所未知 / 睡著的受害者F照片（未经同意拍摄）/ 2016年4月21日下午6点35分 / 金某、崔钟训、权某、朴某、许某群聊

△ 2016年5月/ 中国出发的飞机内 / 坐著的空姐特定身体部位照片（未经同意拍摄）/ 2016年5月6日下午2点40分 / 郑某、李某、金某2群聊

*同一张照片也传送给了李宗泫、金某1、金某2、朴某、许某的聊天室内



△ 2016年5月 / 郑俊英家 / 郑俊英与受害者G性行为影像（未经同意拍摄）/ 2016年5月26日上午10点20分 / 李宗泫、金某1、金某2、朴某、许某、金某3聊天室

△ 2016年6月 / 郑俊英家 / 受害者H的背影照片（未经同意拍摄）/ 2016年6月19日下午5点26分 / 李宗泫、金某1、金某2、朴某、许某、金某3聊天室

△ 2016年6月 / 日本某酒店 / 受害者I脱衣照片（未经同意拍摄）/ 2016年6月23日上午5点51分 / 李宗泫、金某1、金某2、朴某、许某、金某3聊天室

郑俊英的案件中有一起案件最令人震惊，竟然发生在他举办粉丝见面会当天。 2016年3月20日淩晨，郑俊英强奸了一女性友人，而同日白天他要在大邱举办了粉丝会。犯下可耻罪行短短几小时之后，他就笑嘻嘻地出现在了众多粉丝面前。作为一名男歌手，大多数都是女性粉丝，在郑俊英的眼中她们又是怎样的存在？



（郑俊英大邱粉丝会当天直拍~）

「图：MBC、PANN」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻