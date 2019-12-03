Billboard：「BTS防弹少年团&田柾国全球KPOP人气第一」
KPOP 2019年12月3日 星期二11:11 Sani
恭喜防弹少年团再次获得来自全球粉丝的承认！
当地时间2日，Billboard透露：「根据Tumblr统计，防弹少年团是2019年全球最具人气K-POP组合的第一，之后依次是Stray Kids、EXO、MONSTA X、NCT 127、SEVENTEEN，BLACKPINK、ATEEZ、NCT Dream。 」
成员个人方面，防弹少年团的7位成员更是占领了从1到7的全部名额：「2019年Tumblr选出的K-POP TOP STAR第一是防弹少年团柾国，其后依次是Jimin、V、SUGAR、RM、Jin、J-Hope，第8开始是Stay Kids方灿、EXO伯贤、NCT在玹。 」
女团方面，TWICE进入到第11位，MAMAMOO第15，ITZY在18位，Dreamcatcher第19，宣美和请夏分别21和25，GFRIEND、泫雅、少女时代接连排在27、28、29，BIGBANG第31。
成员个人方面也是男团成员占据大部分，女团成员在TOP 100里只有19人，其中BLACKPINK Jennie在第27位，Lisa第35，Red Velvet Irene第41，BLACKPINK Jisoo第44，Red Velvet Seulgi第46。
（图源：各所属社）
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