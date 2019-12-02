【有片】《我独自生活》彷佛看到罗PD！南宫珉展开「寻龟之旅」：「要是没看到，我这次的新剧就完蛋」

南宫珉这次赌上即将开播的新剧收视率，说什么也要在夏威夷看到海龟！过程相当曲折，棚内的「彩虹会员」和观众们都忍不住为他捏了把冷汗… #我独自生活 #节目组的剪辑超好笑 #看到这一幕真的会想到罗PD哈哈哈
演员南宫珉二次出演《我独自生活》，该期节目已於上周五（29日）晚间播出。为了新剧的拍摄，他随剧组前往夏威夷取景，在正式拍摄前有著一天的假期，於是他在当地走走晃晃，并且和充满特色的壁画合照。
他也分享了自己被工作人员「欺骗」的故事：看到他比「V」的姿势了吗？工作人员说这是潮人才会做的自拍姿势，结果根本没有这回事！（大笑）南宫珉就这样比了好几次，工作人员则在旁边偷笑，他才晓得自己被骗了。（太纯真了吧～但感觉这个姿势会成为流行XD）
听说看到海龟可以带来好运，南宫珉许下愿望：「看到海龟的话…新剧收视率17%！没看到的话…就完蛋了。」看到南宫珉如此「极端」，让棚内的彩虹会员们议论纷纷，还担心：「要是真的没看到该怎么办？」
就这样找啊找，还问了不少游客和当地人：「你觉得我可以看到海龟吗？」但连个海龟的影子都没有！李施彦和旗安84说：「干脆看我吧，我是龟脖子。」后来才发现，原来他找错地方了。有可靠消息指出，另外一边的海边会有，南宫珉赶紧前往，不然收视率真的要完蛋了！
南宫珉继续找啊找，节目组还帮他配上哀戚的BGM，让大家不由得为他紧张起来。结果，大家突然都望向一个地方，难道是…？
就是海龟出现啦！综艺又拍成「反转电视剧」，让人不禁起了鸡皮疙瘩。南宫珉终於松了一口气，并且露出笑容，还用英文拍了「影片信」给「优雅的海龟」，真的是越看越神奇～
（图片、影片来源：MBC《我独自生活》）
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