IU〈Love poem〉首周销量破 12 万张 夺 Gaon Chart 单周冠军！
KPOP 2019年11月25日 星期一14:11 施乃琪
IU 的迷你五辑〈Love poem〉自从发行至今已过一周，在毫无宣传的情况下抱回三座音乐节目奖杯后，她更写下出色的首周销量成绩！
根据 Gaon Chart 在今天（25 日）公布的数据显示，IU 的〈Love poem〉首周卖出 12 万 8532 张，成功获得今年第 47 周 (11/17~11/23) 的零售店专辑排行榜第一名。
〈Love poem〉收录了六首由 IU 亲自作词的歌曲，上周一发行主打歌就横扫各大音源榜，
还连续好几天蝉联冠军；而早在正式发片前，IU 就凭先行曲 “Love poem” 在 MBC《Show! 音乐中心》和 SBS《人气歌谣》夺冠，这周蝉联《Show! 音乐中心》冠军后，便成功获得「三冠王」头衔。
另一方面，这周末 IU 就要来到台湾开唱了，在格外辛苦的时刻，Uaena 别忘了给她更多温暖！
（照片或影片来源：Kakao M）
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