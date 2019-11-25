已经确定制作第2季的5部电视剧！大家最期待哪部作品呢？
韩剧 2019年11月25日 星期一12:04 JiaJia
每一部都拥有高人气！《#浪漫医生金师傅2》、《#李尸朝鲜2》已经确定分别在明年（2020年）1月和3月播出，而《Signal2》、《#秘密森林2》和《#喜欢的话请响铃2》目前确定制作，尚未编排播出档期。
SBS《浪漫医生金师傅2》由第1季的刘仁植导演、姜银庆编剧再次合作，韩石圭、李圣经、安孝燮主演，陈庆、林元熙、边宇民、崔镇镐、金旻载、尹那武等出演，以位於地方城市的「石垣医院」为背景，描述怪胎天才医生金师傅和热情高涨的年轻医生们之间的故事。
Netflix《李尸朝鲜》由电视剧《Signal》金银姬编剧执笔，改编自网路漫画《神的国度》，为僵尸题材的架空史剧。以16世纪朝鲜王朝为背景，描述王世子李苍在调查瘟疫疫情的过程中，发现整个国家都陷入危险的故事。由朱智勋、裴斗娜与柳承龙主演，官方也於近期发布问候影片。
2016年播出的tvN《Signal》预计於明年上半年推出第2季。这是一部描述过去和现在的刑警通过无线电联络、联手侦破悬案的故事，一度创下15%的收视率。最后一集采「开放式」结局，但给出三位主演还会重逢的伏笔。第1季主演李帝勋、金惠秀赵震雄均表示愿意出演，令观众们更加期待第2季的来临。
2017年播出的tvN《秘密森林》预计於明年播出第2季。剧本依然由第1季的李秀妍作家执笔，但安吉镐导演（作品：《阿尔罕布拉宫的回忆》、《Watcher》等）不再执导第2季，改由《SPY》、《任意依恋》朴铉锡导演执导。主演曹承佑、裴斗娜、李浚赫、尹世雅等确定出演。
今年（2019年）播出的Netflix《喜欢的话请响铃》，由於剧迷们的殷切期盼，官方宣布制作第2季。主演金所炫、宋康和郑家蓝也拍摄了问候影片，向大家传达好消息。虽然尚未确定何时开播，但已经引发广大讨论。
（图片来源：各大电视台剧照）
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