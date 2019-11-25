【有片】IU演唱会安可前得知具荷拉去世，唱响《Dear Name》：即使这个世界少了人情味，也希望我们能够相亲相爱地活著
明星 2019年11月25日 星期一10:14 Rui
人们尚未从Sulli离世的震惊中缓过来，又听到了她的闺蜜具荷拉的噩耗，而作为两人好友的IU一多月的时间痛失两名好友，内心的冲击与伤痛真的只有她自己知道。
11月24日，具荷拉被发现在家中身亡。 而就在同日IU正在首尔举办个人演唱会的最后一场演出，二次安可她选择了《Dear Name》，因为登台前她得知了具荷拉离开的消息。
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站在台上的IU说道：「嗓子虽然哑了，但这是我想唱的歌。 写这首歌时的心情在这个情况下是同样有效的。 越是这个时候我们就越要互相爱护，即使这个世界少了(人)情味，也希望我们能够相亲相爱地活著。 」
IU虽然镇定地说著一番话，甚至还笑著，但明显声音是压抑、克制的，我们无法想像她当时的心情到底如何，显然若不是面对满场热情的粉丝，她可能已经哭到泣不成声。 但IU的专业告诉她要稳定住情绪，於是就有了最后一首歌《Dear Name》。
「图：YouTube、NATE」
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