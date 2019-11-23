爱豆团们从出道到夺得第一用了多久？有人用了5天；有人用了5年：看到后边太催泪了ㅠㅠ

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大家还记得那个魔性的韩国精分小哥吗？ 就是那个不仅舞跳得好，YouTube也拍得很棒的小哥。

小哥Youtube名为「退京啊，吃药了」，每次PO出的录影都和忘了吃药一样，因此网迷们亲切地叫他「精分小哥」。 前不久，精分小哥推出了5分钟力作，盘点了K-POP爱豆团从出道到夺得音乐节目冠军所需的天数，真的是刮起回忆杀。

WINNER《空虚》5日

TXT《CROWN》9日

ITZY《DALLA DALLA》10日

iKON《取向狙击》12日

BLACKPINK《口哨》13日

AB6IX《BREATH》14日

(G)I-DLE《LATATA》20日

少女时代《重逢的世界》72日

SHINee《氧气般的你》117日

NCT DREAM《最后的初恋》174日

TWICE《CHEER UP》198日

Super Junior《U》231日

RED VELVET《ICE CREAM CAKE》239日

ATEEZ《WAVE》239日

APINK《MY MY》261日

SEVENTEEN《漂亮》344日

NCT 127《CHERRY BOMB》351日

STRAY KIDS《MIROH》376日

GFRIEND《时间流逝》383日

MOMOLAND《BBOOM BBOOM》428日

EXO《狼与美女》432日

INFINITE《BE MINE》449日

AOA《短裙》559日

VIXX《诅咒人偶》561日

TEENTOP《CRAZY》574日

f(x)《PINOCCHIO》605日

MAMAMOO《你is完美》626日

GOT7《你做的话》629日

防弹少年团《I NEED U》692日

B.A.P《1004》749日

B1A4《这是什么事情啊》758日

BLOCK B《VERY GOOD》914日

MONSTA X《DRAMARAMA》916日

LOVELYZ《现在，我们》918日

宇宙少女《拜托》950日

LABOUM《Hwi Hwi 》974日

OY MY GIRL《秘密庭院》1009日

EXID《UP DOWN》1057日

DIA《WOO WOO》1066日

ASTRO《ALL NIGHT打电话吧》1072日

BTOB《回家的路》1309日

CLC《NO》1427日

NU’EST《BET BET》2044日

越听到后面越是感慨，从出道到夺得冠军，有人只是短短几天，有人却用了5年，这样日复一日等待歌迷的肯定，从最初的期盼到失望，再到重燃信心，爱豆团们该是经历了怎样的煎熬~~

「图：YouTube」

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