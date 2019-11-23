爱豆团们从出道到夺得第一用了多久？有人用了5天；有人用了5年：看到后边太催泪了ㅠㅠ

大家还记得那个魔性的韩国精分小哥吗？ 就是那个不仅舞跳得好，YouTube也拍得很棒的小哥。
小哥Youtube名为「退京啊，吃药了」，每次PO出的录影都和忘了吃药一样，因此网迷们亲切地叫他「精分小哥」。 前不久，精分小哥推出了5分钟力作，盘点了K-POP爱豆团从出道到夺得音乐节目冠军所需的天数，真的是刮起回忆杀。
WINNER《空虚》5日
TXT《CROWN》9日
ITZY《DALLA DALLA》10日
iKON《取向狙击》12日
BLACKPINK《口哨》13日
AB6IX《BREATH》14日
(G)I-DLE《LATATA》20日
少女时代《重逢的世界》72日
SHINee《氧气般的你》117日
NCT DREAM《最后的初恋》174日
TWICE《CHEER UP》198日
Super Junior《U》231日
RED VELVET《ICE CREAM CAKE》239日
ATEEZ《WAVE》239日
APINK《MY MY》261日
SEVENTEEN《漂亮》344日
NCT 127《CHERRY BOMB》351日
STRAY KIDS《MIROH》376日
GFRIEND《时间流逝》383日
MOMOLAND《BBOOM BBOOM》428日
EXO《狼与美女》432日
INFINITE《BE MINE》449日
AOA《短裙》559日
VIXX《诅咒人偶》561日
TEENTOP《CRAZY》574日
f(x)《PINOCCHIO》605日
MAMAMOO《你is完美》626日
GOT7《你做的话》629日
防弹少年团《I NEED U》692日
B.A.P《1004》749日
B1A4《这是什么事情啊》758日
BLOCK B《VERY GOOD》914日
MONSTA X《DRAMARAMA》916日
LOVELYZ《现在，我们》918日
宇宙少女《拜托》950日
LABOUM《Hwi Hwi 》974日
OY MY GIRL《秘密庭院》1009日
EXID《UP DOWN》1057日
DIA《WOO WOO》1066日
ASTRO《ALL NIGHT打电话吧》1072日
BTOB《回家的路》1309日
CLC《NO》1427日
NU’EST《BET BET》2044日
越听到后面越是感慨，从出道到夺得冠军，有人只是短短几天，有人却用了5年，这样日复一日等待歌迷的肯定，从最初的期盼到失望，再到重燃信心，爱豆团们该是经历了怎样的煎熬~~
「图：YouTube」
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