愛豆團們從出道到奪得第一用了多久？有人用了5天；有人用了5年：看到後邊太催淚了ㅠㅠ

大家還記得那個魔性的韓國精分小哥嗎？ 就是那個不僅舞跳得好，YouTube也拍得很棒的小哥。
小哥Youtube名為「退京啊，吃藥了」，每次PO出的錄影都和忘了吃藥一樣，因此網迷們親切地叫他「精分小哥」。 前不久，精分小哥推出了5分鐘力作，盤點了K-POP愛豆團從出道到奪得音樂節目冠軍所需的天數，真的是刮起回憶殺。
WINNER《空虛》5日
TXT《CROWN》9日
ITZY《DALLA DALLA》10日
iKON《取向狙擊》12日
BLACKPINK《口哨》13日
AB6IX《BREATH》14日
(G)I-DLE《LATATA》20日
少女時代《重逢的世界》72日
SHINee《氧氣般的你》117日
NCT DREAM《最後的初戀》174日
TWICE《CHEER UP》198日
Super Junior《U》231日
RED VELVET《ICE CREAM CAKE》239日
ATEEZ《WAVE》239日
APINK《MY MY》261日
SEVENTEEN《漂亮》344日
NCT 127《CHERRY BOMB》351日
STRAY KIDS《MIROH》376日
GFRIEND《時間流逝》383日
MOMOLAND《BBOOM BBOOM》428日
EXO《狼與美女》432日
INFINITE《BE MINE》449日
AOA《短裙》559日
VIXX《詛咒人偶》561日
TEENTOP《CRAZY》574日
f(x)《PINOCCHIO》605日
MAMAMOO《你is完美》626日
GOT7《你做的話》629日
防彈少年團《I NEED U》692日
B.A.P《1004》749日
B1A4《這是什麼事情啊》758日
BLOCK B《VERY GOOD》914日
MONSTA X《DRAMARAMA》916日
LOVELYZ《現在，我們》918日
宇宙少女《拜託》950日
LABOUM《Hwi Hwi 》974日
OY MY GIRL《秘密庭院》1009日
EXID《UP DOWN》1057日
DIA《WOO WOO》1066日
ASTRO《ALL NIGHT打電話吧》1072日
BTOB《回家的路》1309日
CLC《NO》1427日
NU’EST《BET BET》2044日
越聽到後面越是感慨，從出道到奪得冠軍，有人只是短短幾天，有人卻用了5年，這樣日復一日等待歌迷的肯定，從最初的期盼到失望，再到重燃信心，愛豆團們該是經歷了怎樣的煎熬~~
「圖：YouTube」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究