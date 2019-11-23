繼狗相、狐狸相後「鱷魚相」來了！這些男演員第一眼就讓人印象深刻且莫名性感♥ 【第40屆青龍電影節】曹政奭和潤娥被《極限逃生》導演的嚴重口誤逗笑XD 潮人必備！ 韓國真露推出「牛奶盒」造型雙肩背包，內有「燒酒專門收納袋」！ 農心又出新招！這次的新品竟然是《辣椒醬湯麵》！ Kevin Woo 驚喜現身台灣九份，說不定歐巴就在你身邊！ 愛豆團們從出道到奪得第一用了多久？有人用了5天；有人用了5年：看到後邊太催淚了ㅠㅠ 《意外發現的一天》8首OST主題曲回顧，哪一首是你的最愛呢～？ 【上水站美食】日式豚骨拉麵名店的博多文庫：深夜限定餐單 韓漫《盜臉人生》，新穎題材引發熱烈討論 理想和現實的差距！得了「短髮病」的你以為剪短了頭髮美成辛睿恩&WENDY，實則變成了他XD 韓國大創推出kakao friends旅行組，外出超方便！ 韓國7-11便利店最近有什麼好吃的？來吃下祈求好運的紅豆大福吧！ 概念演員！河正宇爆料秀智總是搶先付賬，劇組笑稱她是「裴會長大人」

大家還記得那個魔性的韓國精分小哥嗎？ 就是那個不僅舞跳得好，YouTube也拍得很棒的小哥。

小哥Youtube名為「退京啊，吃藥了」，每次PO出的錄影都和忘了吃藥一樣，因此網迷們親切地叫他「精分小哥」。 前不久，精分小哥推出了5分鐘力作，盤點了K-POP愛豆團從出道到奪得音樂節目冠軍所需的天數，真的是刮起回憶殺。

WINNER《空虛》5日

TXT《CROWN》9日

ITZY《DALLA DALLA》10日

iKON《取向狙擊》12日

BLACKPINK《口哨》13日

AB6IX《BREATH》14日

(G)I-DLE《LATATA》20日

少女時代《重逢的世界》72日

SHINee《氧氣般的你》117日

NCT DREAM《最後的初戀》174日

TWICE《CHEER UP》198日

Super Junior《U》231日

RED VELVET《ICE CREAM CAKE》239日

ATEEZ《WAVE》239日

APINK《MY MY》261日

SEVENTEEN《漂亮》344日

NCT 127《CHERRY BOMB》351日

STRAY KIDS《MIROH》376日

GFRIEND《時間流逝》383日

MOMOLAND《BBOOM BBOOM》428日

EXO《狼與美女》432日

INFINITE《BE MINE》449日

AOA《短裙》559日

VIXX《詛咒人偶》561日

TEENTOP《CRAZY》574日

f(x)《PINOCCHIO》605日

MAMAMOO《你is完美》626日

GOT7《你做的話》629日

防彈少年團《I NEED U》692日

B.A.P《1004》749日

B1A4《這是什麼事情啊》758日

BLOCK B《VERY GOOD》914日

MONSTA X《DRAMARAMA》916日

LOVELYZ《現在，我們》918日

宇宙少女《拜託》950日

LABOUM《Hwi Hwi 》974日

OY MY GIRL《秘密庭院》1009日

EXID《UP DOWN》1057日

DIA《WOO WOO》1066日

ASTRO《ALL NIGHT打電話吧》1072日

BTOB《回家的路》1309日

CLC《NO》1427日

NU’EST《BET BET》2044日

越聽到後面越是感慨，從出道到奪得冠軍，有人只是短短幾天，有人卻用了5年，這樣日復一日等待歌迷的肯定，從最初的期盼到失望，再到重燃信心，愛豆團們該是經歷了怎樣的煎熬~~

「圖：YouTube」

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