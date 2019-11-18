MAMAMOO华莎亲自参与《HIP》作词作曲！霸气回应机场时尚争议事件：「露出来的裤头，只要我做就是HIP！」

MAMAMOO华莎在今年8月，前往印尼参加活动时，牛仔裤拉炼一半没有拉上，又露出里面的黑白色裤子。照片公开后，在网路上引发争议，不少网友更直指：「为什么把内裤露出来？」但其实里面的正是时尚单品「自行车裤」而非内裤，等於她穿了两件裤子。
190830 인천공항 출국 프리뷰#마마무 #화사— MINTBOX (@mintbox_0619) 2019年8月30日
패쇼니 미쵸따 미쵸따 pic.twitter.com/6VQE5bWIBD
而MAMAMOO在上周发行了第二张正规专辑《reality in BLACK》，当中的主打歌《HIP》华莎亲自参与了作词作曲。歌词更提到「露出来的裤头，粘腻的头发，只要我做就是HIP，成了争议的My Fashion，我不怎么在意只是Action」，霸气回应了这个争议事件。
此外，《HIP》MV中有一段画面，华莎坐著还搭配著新闻报道的布景，字幕则打上「总统华莎在机场穿得十分可笑」。在华莎SOLO的部分还加入吐口水的动作，就像无所谓黑粉、酸民的批评。
另外，这次MAMAMOO的首日初动高达51000张，再次刷新了自身的纪录，更是女团首日销量第三，也期待她们发展越来越好啦！
（图：RBW_MAMAMOO）
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