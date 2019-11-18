《请融化我吧》终映宴众演员出席，池昌旭戴黑框眼镜造型减龄超帅气！ IU 全新主打歌《Blueming》今晚即将登场，预告公开引人期待～！ 《认识的哥哥》预告人气女团 AOA 来啦！忙内：「希望姐姐们不要再划水了XD」 李孝利公开润娥妩媚性感版《Feel Your Love》 秀英看了自荐：姐姐，我很会跳《Now》XD MAMAMOO华莎亲自参与《HIP》作词作曲！霸气回应机场时尚争议事件：「露出来的裤头，只要我做就是HIP！」 【女团个人品牌评价】华莎重返宝座 小娟、太妍紧追在后 你竟然隐婚还有孩子了？PENTAGON禹奭：不不不～那是我来的！XD 如果《QUEENDOM》有男生版《KINGDOM》，超想看这几个男团Battle 人设没钱还天天穿名牌？换做其他人早就被骂惨，《山茶花开时》孔晓振却一片好评！

MAMAMOO华莎在今年8月，前往印尼参加活动时，牛仔裤拉炼一半没有拉上，又露出里面的黑白色裤子。照片公开后，在网路上引发争议，不少网友更直指：「为什么把内裤露出来？」但其实里面的正是时尚单品「自行车裤」而非内裤，等於她穿了两件裤子。

190830 인천공항 출국 프리뷰#마마무 #화사



패쇼니 미쵸따 미쵸따 pic.twitter.com/6VQE5bWIBD — MINTBOX (@mintbox_0619) 2019年8月30日

而MAMAMOO在上周发行了第二张正规专辑《reality in BLACK》，当中的主打歌《HIP》华莎亲自参与了作词作曲。歌词更提到「露出来的裤头，粘腻的头发，只要我做就是HIP，成了争议的My Fashion，我不怎么在意只是Action」，霸气回应了这个争议事件。



此外，《HIP》MV中有一段画面，华莎坐著还搭配著新闻报道的布景，字幕则打上「总统华莎在机场穿得十分可笑」。在华莎SOLO的部分还加入吐口水的动作，就像无所谓黑粉、酸民的批评。



via GIPHY

另外，这次MAMAMOO的首日初动高达51000张，再次刷新了自身的纪录，更是女团首日销量第三，也期待她们发展越来越好啦！



（图：RBW_MAMAMOO）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻