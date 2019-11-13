朴宝英宣布因伤休息一段时间：「要戴石膏6个月」
明星 2019年11月13日 星期三11:49 Sani
朴宝英在昨日淩晨的直播中亲自透露了这一消息，还说「希望大家不要太责怪我」拜托～养好身体才是第一位的啊！
这天朴宝英进行了长达2小时的直播，聊到自己的近况、偶遇粉丝的故事、让她感动的事等等，也聊到略显沉重的话题：「手臂有些问题，很久之前受过伤一直没能治疗，现在才能治疗。本来应该戴著石膏的，（今天）拿掉了。要戴6个月的石膏。大家有可能在外面看到戴著石膏的我哦。」
同时，朴宝英也透露了将要短暂休息的计画；「休息是为了健康，这不是我能调整的程度。（距离复出）可能要很久。也许大家会对我的休息决定说什么，也有人说我不清醒，但真的太累了，我也很难过。希望大家不要太责怪我。」
看得出宝英确实很无奈：「没办法一一跟大家分享，想说的话很多，但还是不说了。准备好重新出发之后会再跟大家联络的。虽然不知道会是在什么时候，也许会很难，但我会努力克服、鼓起勇气再打开V app的。希望我们还能再会。大家也要健健康康的、不要受伤哦。」
朴宝英上一部作品是今年6月剧终的tvN电视剧《Abyss》，之后一直通过V app与粉丝沟通。希望她经过休养之后重新找回健康的身体啊！
（图源：KSD，朴宝英V LIVE）
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