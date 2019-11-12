车太铉走出负评阴霾，确定与李善彬合作OCN新剧《法外搜查》
韩剧 2019年11月12日 星期二09:55 MiJimin
这个组合可以好好期待一下，实力派的两位演员大合作啊～！
OCN 预计在明年推出的新剧《法外搜查》（번외수사）确定由车太铉和李善彬携手主演，消息一出立刻引发网友关注。
《法外搜查》是一部犯罪动作搜查剧，讲述5个来自不同职业的人聚在一起，合作侦破悬案的故事。
「车太铉」饰演充满斗志、一旦接案就一定会调查到底的重案组刑警，「李善彬」饰演满怀热情、但苦於收视率不振的调查报导组PD，其他角色还有从侧写师转职为生活型的侦探、隐藏过去经营著酒吧的社长、原国科搜查院精英出身的葬礼指导师…等人。
男主角车太铉在被爆出进行「高尔夫赌博」事件，称「是为了电视节目而进行的比赛，当时就把钱还回去了」之后，仍引咎从所有节目下车、认真反省态度谦虚，警方也宣布调查结果不属於赌博行为，目前皆已结案。
《法外搜查》将由电影《我身体的那个家伙》姜孝振导演，与《失踪的黑色M》李侑真编剧合作，预计在明年播出。
（图自：官方／TVdaily）
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