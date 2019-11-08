宇宙少女公开〈As You Wish〉曲目表 队长 Exy 参与全专创作！
KPOP 2019年11月8日 星期五14:47 施乃琪
随著宇宙少女公开越来越多预告，距离第七张迷你专辑〈As You Wish〉问世也没剩多少时间了，很期待她们即将呈现的音乐和概念！
Starship Entertainment 昨晚（7 日）公开了宇宙少女迷你七辑〈As You Wish〉的完整曲目表，揭晓包含同名主打歌在内的七首歌曲。
〈As You Wish〉以主打歌为首将收录「祝你好运」(Luckitty-cat)、「夜光星」(LIGHTS UP)、「哇」(WW)、”BADABOOM”、”Full Moon” 和 ”Don’t Touch“ 共七首歌。
特别的是，过去多次为宇宙少女写歌的队长 Exy 这次也为七首歌曲参与作词工作，期中最后一首歌 ”Don’t Touch“ 中也能听见她参与创作的旋律，19 日别错过宇宙少女用心准备的〈As You Wish〉罗！
（照片或影片来源：Starship Entertainment）
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