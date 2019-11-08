宇宙少女公開〈As You Wish〉曲目表 隊長 Exy 參與全專創作！
KPOP 2019年11月8日 星期五14:47 施乃琪
隨著宇宙少女公開越來越多預告，距離第七張迷你專輯〈As You Wish〉問世也沒剩多少時間了，很期待她們即將呈現的音樂和概念！
Starship Entertainment 昨晚（7 日）公開了宇宙少女迷你七輯〈As You Wish〉的完整曲目表，揭曉包含同名主打歌在內的七首歌曲。
〈As You Wish〉以主打歌為首將收錄「祝你好運」(Luckitty-cat)、「夜光星」(LIGHTS UP)、「哇」(WW)、”BADABOOM”、”Full Moon” 和 ”Don’t Touch“ 共七首歌。
特別的是，過去多次為宇宙少女寫歌的隊長 Exy 這次也為七首歌曲參與作詞工作，期中最後一首歌 ”Don’t Touch“ 中也能聽見她參與創作的旋律，19 日別錯過宇宙少女用心準備的〈As You Wish〉囉！
（照片或影片來源：Starship Entertainment）
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