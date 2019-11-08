韩媒曝CL将离开YG不再续约！YG发表官方立场：「关於CL去留问题，现在还在与公司讨论中！」
明星 2019年11月8日 星期五09:25 Yuan
已经两年没有进行音乐活动了，不少粉丝也希望CL能离开
昨日（7日）有媒体报导：「CL与YG不再续约，将离开YG。因为长时间的空白期与YG产生了摩擦，虽然在《MIXNINE》等综艺节目中露过脸，但已经超过两年没有进行音乐或动。」对此，YG发表了官方立场表示：「关於CL去留问题，现在还在与公司讨论中。」
2016年2NE1解散之后，CL、Dara选择续约YG娱乐，但CL美国出道计画始终没有下落，虽然她曾为了等待已久的粉丝，背著公司在IG公开了英文歌曲MV，但后来也删除了。而YG娱乐始终没有正面解释拖延的原因、YG前代表梁铉锡之前也透过IG公开旗下艺人回归计画，当中也没有将CL算在内。
而CL也曾在梁铉锡社长IG贴文底下回覆：「社长那我呢？#请回覆我的讯息吧！」让不少粉丝都相当心疼。也希望她能快点离开，赶紧发行自己的歌曲啦！
（延伸阅读：梁铉锡「已读不回」还发宣传文！让CL在底下回覆：「社长那我呢？请回覆我的讯息吧！」）
（图：TVDaily、IG@chaelincl）
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