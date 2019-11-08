新剧《巧克力》河智苑美美的人物剧照，用脸展现美味厨艺的最佳典范！
韩剧 2019年11月8日 星期五09:40 MiJimin
好喜欢官方公开的河智苑美照啊！！！希望剧本也能给力，想追了～。（主演：尹启相、河智苑）
JTBC 全新金土剧《巧克力》（每周五、六播出）公开了河智苑、尹启相两位主演的第二波人物剧照，河智苑的美颜也再次吸引了网友的瞩目。
《巧克力》为事前制作，讲述脑神经外科医生－李江（尹启相 饰）和义大利世界料理大会出身的主厨－文车英（河智苑 饰），互相治愈过去伤痕、给需要临终关怀的人士提供料理的爱情故事。
▼官方今日公开的全新海报，也是非常的唯美～！
▼首波预告，「心痛到无法呼吸时就会吃巧克力的女人」遇上「不吃巧克力的男人」，在无止尽的绝望中相遇的两人，又会谱出什么样的火花呢？
▼河智苑饰演治愈系厨师－文车英，是义大利世界料理大赛出身的顶级人物，充满正能量的微笑天使，看到不公不义之事会主动打抱不平的类型。
再次感叹河智苑的美～～～
▼尹启相饰演脑神经外科医生－李江，性格外冷内热，是一位有著独特绅士风格的魅力男子。
《巧克力》由《对不起，我爱你》李亨民导演与李庆熙编剧再度合作，将於11月29日的晚间 22:50 首播。
（图自：官方剧照）
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