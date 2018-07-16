梁鉉錫「已讀不回」還發宣傳文！讓CL在底下回覆：「社長那我呢？請回覆我的訊息吧！」
明星 2018年7月16日 星期一13:48 Yuan
2NE1解散之後，CL、Dara選擇續約YG娛樂，而CL美國出道計畫始終沒有下落，YG娛樂更沒有正面解釋拖延的原因，日前她也曾親自回覆粉絲們的留言。
近日，梁鉉錫社長發了一則宣傳水晶男孩的殷志源和BLACKPINK的Jisoo上綜藝節目的新聞，貼文寫道：「殷志源平時的樣子，我喜歡外表跟內心一樣的人，得趕快錄音才行呢！」CL也回覆了：「社長那我呢？#請回覆我的訊息吧！」這讓不少粉絲都相當心疼。
有粉絲回覆：「請留在YG吧！」CL也回覆他：「U stay（你留下）」。還有粉絲提到：「彩麟啊！就請離開YG，你在YG那麼多年了，到現在一張專輯都沒能發，如果真的是你的飯的話，就不會說那些要妳留下來的話了。」而CL也回覆：「一定會報恩的。」
另外，CL更在限時動態上傳一張貓咪帶著「大將」字樣帽子的圖片，拉大之後會發線上面有一行字，寫著：「行吧！你走法律程序吧！真搞笑。」這也讓網友們紛紛猜測這是否在狙擊YG。
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