新剧《检察官内战》首波预告，听李善均念台词简直是一大享受啊！

李善均跟郑丽媛知性斗嘴！？这真的是太有看头了，大家期待这一部新剧吗？（最有智慧的吵架模式启动！）
JTBC 全新月火剧《检察官内战》（每周一、二播出）公开了首波预告，男女主角李善均和郑丽媛展开了最为知性的斗嘴（吵架）模式。
《检察官内战》改编自现任检察官执笔的同名畅销书，讲述的不是媒体里华丽的法律界人士，而是在地方城市中，过著平凡日常的「职场人检察官们」之间发生的故事，如同随处可见的上班族一般。
▼李善均在剧中饰演贴近生活的检察官「李善雄」，是地方市政府刑事2部的成员，看起来善良、没野心、总是悠哉的模样，但与外表不同的，是个不容小觑的人物。
▼郑丽媛饰演完美的菁英检察官「车明珠」，原本在中央地检事业如鱼得水，却在转瞬间被调去了地方政府工作。
▼首波预告，可以嗅到浓浓的火药味啊～：
▼对话内容如下…
李检：「虽然可能在车检察官看来，这里的检察官都在混日子，震英支厅的检察官也还是检察官。」
车检：「李检察官对我应该不怀什么好意。」
李检：「这里的案件对某人而言，是生死攸关的案件。」
车检：「高贵的少爷，对生存有多少了解？」
李检：「没有被确定是不行的案件，都是要看检察官的实力。」
车检：「判断不行的案件也是检察官的工作，不承认那个案件不行，反而放置一边才是老套吧！」
李检：「车检察官作为检察官，能好好工作吗？」
车检：「李检察官还是重新制定处理案件的基准吧。」
本剧由《青春时代》的李太坤导演，与李贤、徐紫妍编剧共同执笔，定档於12月26日首播。
（图自：官方剧照）
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