安俊英PD或被捕！Mnet对《Produce X 101》投票造假疑云发声明致歉 第一位嘉宾就是他！孔刘作客李栋旭新脱口秀节目 被网友目击於济州岛拍摄 张赫又有新剧啦！确定出演《如实陈述》与少女时代秀英合作 是首饰店还是艺廊？首饰控必逛的ARCADE SEOUL 17岁的年龄差能否迸出新火花？新剧《Touch》朱相昱&金宝罗台词排练 开播36年，KBS电视台长寿节目《演艺家仲介》即将迎来终点！ J-Hope〈Chicken Noodle Soup〉人气狂飙 MV 未满一个半月已破亿！ 【有片】是不是第一次看到「宇宙大明星」这样？金希澈与好友回母校探望导师 情绪激动忍不住迸发泪水 「VIP注意啦～」GD＆NIKE推出合作鞋款：AF1 PARA-NOISE，本月23日全球上市！

不久前以一首 "Chicken Noodle Soup" 在海内外掀起风潮的防弹少年团成员 J-Hope 再度斩获好成绩，恭喜他获得第二支破亿 MV！

在昨天（4 日）下午三点左右，J-Hope 的 “Chicken Noodle Soup” 官方 MV 观看次数突破了一亿大关，距离发行才不过短短一个多月。

“Chicken Noodle Soup” 是 J-Hope 和美国歌手 Becky G 首度合作的惊喜歌曲，在 9 月 27 日发行后不仅横扫 69 国 iTunes Top Song 榜首，后来更陆续拿下美国告示牌百大单曲榜的第 81 名、英国官方排行榜百大单曲榜第 82 名。



特别的是，这并非 J-Hope 第一次有个人歌曲 MV 破亿。去年他推出了首张个人 mixtape〈Hope World〉，主打歌 “Daydream” 的 MV 已在今年 8 月率先破亿，如今加上 “Chicken Noodle Soup”，也让他成为团中唯一坐拥两支破亿 MV 的成员。



（照片和影片来源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻