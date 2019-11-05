J-Hope〈Chicken Noodle Soup〉人气狂飙　MV 未满一个半月已破亿！

J-Hope〈Chicken Noodle Soup〉人气狂飙　MV 未满一个半月已破亿！

KPOP   2019年11月5日   星期二08:28   施乃琪  

不久前以一首 "Chicken Noodle Soup" 在海内外掀起风潮的防弹少年团成员 J-Hope 再度斩获好成绩，恭喜他获得第二支破亿 MV！

在昨天（4 日）下午三点左右，J-Hope 的 “Chicken Noodle Soup” 官方 MV 观看次数突破了一亿大关，距离发行才不过短短一个多月。

“Chicken Noodle Soup” 是 J-Hope 和美国歌手 Becky G 首度合作的惊喜歌曲，在 9 月 27 日发行后不仅横扫 69 国 iTunes Top Song 榜首，后来更陆续拿下美国告示牌百大单曲榜的第 81 名、英国官方排行榜百大单曲榜第 82 名。

特别的是，这并非 J-Hope 第一次有个人歌曲 MV 破亿。去年他推出了首张个人 mixtape〈Hope World〉，主打歌 “Daydream” 的 MV 已在今年 8 月率先破亿，如今加上 “Chicken Noodle Soup”，也让他成为团中唯一坐拥两支破亿 MV 的成员。


（照片和影片来源：Big Hit Entertainment）

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