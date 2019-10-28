新剧《有瑕疵的人们》吴涟序、安宰贤、金瑟琪等主演「人物剧照」全公开！

阵容跟题材都不错，希望剧本给力啊～！因为有小编最喜欢的瑟琪妹妹～。
MBC 全新水木剧《有瑕疵的人们》（每周三、四播出）公开了安宰贤、吴涟序、金瑟琪、具元、许正民等主要演员的人物剧照。
《有瑕疵的人们》（하자있는 인간들）由《龙八夷》、《我的野蛮公主》的吴振硕导演与安信佑作家合作打造，讲述一个有「美男嫌弃症」的女人，和有「外貌执著症」的男人，一起克服他们有瑕疵偏见的浪漫爱情喜剧。
▼吴涟序饰演「朱瑞妍」是一个性格豪爽的热血体育老师，因从小在花美男三兄弟之中长大，经历各种磨难，变得极度讨厌帅哥，对外貌至上主义的社会也非常不满，就连理想型都是「长得不帅的男人」。
▼安宰贤饰演的「李康宇」是一位外貌出众，看似强势却有著不为人知的心灵创伤，过去曾因为长得不好看而被甩掉，之后就患上了「外貌执著症」，对长相有著过度的洁癖，但接触了女主之后，渐渐产生了变化…。
▼金瑟琪饰演女主的好友「金美景」，是一位国文老师，坚定自己的理念，是个不会装不懂、也不会装作若无其事，有著反转魅力性格的角色
▼具元饰演男主的堂哥「李敏赫」，学校的保健老师，是个颜值出众、从头到脚都完美的男人。
▼许正民饰演经纪公司的代表「朴贤秀」，男主的朋友，对金美景有好感。
《有瑕疵的人们》预计在11月27日首播，接档《意外发现的一天》。
（图自：官方剧照）
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