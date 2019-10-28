宋智孝、孙浩俊有望合作《Sky Castle》导演新作《Begin Again》！预计明年上半年播出
韩剧 2019年10月28日 星期一10:04 JiaJia
若宋智孝确定出演《Begin Again》，她将在剧中饰演当了14年的未婚妈妈，是电影公司的制作人。这也是宋智孝继《Lovely Horribly》后睽违1年多的新作品，让粉丝们相当期待。
预计於明年（2020年）上半年播出的JTBC新剧《Begin Again》，将由《Sky Castle》金道贤PD执导，描述当了14年未婚妈妈的女主角面前，突然出现虽然坏但吸引人的男人、虽然年轻但令人心动的男人、虽然可怕但性感的男人，从而展开的浪漫爱情故事。目前，宋智孝与孙浩俊收到出演提案。
若确定出演，宋智孝将饰演「卢爱贞」，她是成为电影公司制作人的未婚妈妈。从小开始，一辈子都背著困厄的卢爱贞面前出现了四个男人，不管意志如何，卢爱贞的生活开始一点点地动摇。
孙浩俊则有望饰演「吴大悟」，他是畅销小说家、电影剧本作家。除了写作以外，是个无能的天生型艺术家，也是电影公司制作人卢爱贞的前男友。吴大悟在消失离别后，与卢爱贞再次相遇，这让她产生爱憎之情。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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