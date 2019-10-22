李升基邀请《Vagabond》主演们来家中聚会，连杀侄凶手也招待啦！
明星 2019年10月22日 星期二11:22 MiJimin
李升基邀请了秀智、申成禄、申承焕、张赫镇、朴雅仁，大家看起来好欢乐，重点是…李升基家真的好大、好漂亮喔～，羡慕！！！
100%事前制作的电视剧《Vagabond》（浪客行／浪行惊爆点），在杀青后演员们还是会经常聚会，而这一次10月中的聚会主要是为了帮秀智过生日。
李升基邀请了秀智、申成禄、申承焕（国情院同事）、张赫镇（副机长）、朴雅仁（女杀手）等人，除了从照片里感受到大家的欢乐气氛，也一并欣赏了李升基豪华的家啊，之前也在综艺节目《家师父一体》曝光过，从装潢到餐桌摆饰，都能感受到他的品味。
▼当晚大家还一起追剧
奇队长在后面也太high～XDDD
▼大合照～
李升基&秀智分享的大合照版本～
▼给秀智惊喜，一起为他唱生日快乐歌的影片。
▼大家一同用餐！
虽然剧情大家关系紧张时而险恶，但戏下还是相当友好有著革命情感啊，也祝福秀智的愿望能实现，《Vagabond》大发～！
（图自：演员个人IG）
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