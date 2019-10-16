金焕熙确定与朴敏英、徐康俊合作新剧《天气好的话，我会去找你》...将与徐康俊展现「现实兄妹」的样貌！ LVMH投资YG娱乐亏损80亿！ 第三季度营业利润只得3亿 金泰熙回归？有望演出 tvN 新剧《妈妈再见》！ Super Junior 低调重启活动 今播《RUN.WAV》预录内容 「 Center突然换人，练习生饥饿晕倒！」《PD手册》报道Mnet选秀惊人内幕【《Produce X 101》篇】 《意外发现的一天》「白经」李在旭丰富多彩的学校生活XD 「 Center突然换人，练习生饥饿晕倒！」《PD手册》报道Mnet选秀惊人内幕【《偶像学校》篇】 NU'EST 成员化身「秋系暖男」官方公开5人5色的新歌概念照 车艺莲回归小萤幕 《优雅的母女》公开定装剧照！ 《请融化我吧》被池昌旭和崔普闵同时呵护著，元真儿实在是太幸福了～！ 《TMI NEWS》公开 NU'EST 的 JR 和 Aron 预告，「撒娇」、「僵尸变身」魅力散发 很有力量的文字！神话金炯完：为了钱和名字带来的甜蜜，后辈们到底要带著多少心病去工作 韩国上周都看哪些 MV？SuperM 在 YouTube 人气榜夺冠！ [韩评]《山茶花开时》连蔡依林都著迷！爆剧组遭强迫劳动一天16小时 (G)I-DLE Minnie 跨国合作 为知名 YouTuber Wengie 新歌献声！ AB6IX 昨征服《The Show 5》 回归后首冠入袋！ 韩国有望推出「Sulli法」禁恶意留言！12月初举办发起仪式 「青春题材」霸占电视剧话题性TOP.5，《意外发现的一天》冲上No.2 文瑾莹&金善浩主演新剧《抓住幽灵》为 Sulli 哀悼将延迟发布会 韩国最美变形艺人河莉秀有多能赚？「事业鼎盛期一天挣1亿，现在收入也很好」 【专题】从「No-Bra」到「圣旻先生」：Sulli 与保守的韩国社会风气 韩国京畿道城南寿井警方：发现大量Sulli记录心情变化的文字并不算遗书 世界弹并不是浪得虚名！BTS防弹少年团沙乌地阿拉伯演唱会结尾只挥手不鞠躬的原因 从此再无人间水蜜桃！Sulli离世前一天所拍的广告路透照曝光...笑容是那样真实

【预告】喜欢 JR 和 Aron 的粉丝们，记得追这一期节目哦～！

Mnet明星资讯节目《TMI News》的最新一期嘉宾是逆行人气男团NU'EST，成员 JR 和 Aron 将挑战一日实习记者，与主持人们热烈互动。

节目中将探讨「以各种概念和主题成功变身的偶像团体」，做一系列相关的排行榜单，节目上两人还将发散各自魅力，像是 JR 表演撒娇和RAP的各种面貌，以及 Aron 不顾形象变身僵尸的模样，更多意想不到的画面将在节目上公开。



此外，两人还各自公开了组合中的外貌排名，以及介绍即将发行的新专辑内容…等等，想知道更多资讯的粉丝们，千万不要错过这一期节目哦。

▼预告：



▼官方公开了两位用ASMR轻声推荐今晚的节目，最后播到01:05过后会因为广告而变得特别大声，请大家小心音量了…：



Mnet《TMI NEWS》将於今晚（三）20:00播出。

（图自：Mnet K-POP）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻