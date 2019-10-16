《TMI NEWS》公开 NU'EST 的 JR 和 Aron 预告，「撒娇」、「僵尸变身」魅力散发
综艺 2019年10月16日 星期三13:04 MiJimin
【预告】喜欢 JR 和 Aron 的粉丝们，记得追这一期节目哦～！
Mnet明星资讯节目《TMI News》的最新一期嘉宾是逆行人气男团NU'EST，成员 JR 和 Aron 将挑战一日实习记者，与主持人们热烈互动。
节目中将探讨「以各种概念和主题成功变身的偶像团体」，做一系列相关的排行榜单，节目上两人还将发散各自魅力，像是 JR 表演撒娇和RAP的各种面貌，以及 Aron 不顾形象变身僵尸的模样，更多意想不到的画面将在节目上公开。
此外，两人还各自公开了组合中的外貌排名，以及介绍即将发行的新专辑内容…等等，想知道更多资讯的粉丝们，千万不要错过这一期节目哦。
▼预告：
▼官方公开了两位用ASMR轻声推荐今晚的节目，最后播到01:05过后会因为广告而变得特别大声，请大家小心音量了…：
Mnet《TMI NEWS》将於今晚（三）20:00播出。
（图自：Mnet K-POP）
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